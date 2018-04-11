北京4月起实施新版医保药品目录 包括多种慢性病药品及儿童药

人民网北京4月11日电 （曾璇） 北京市人力社保局发布的《北京市基本医疗保险工伤保险和生育保险药品目录》(2017年版)于今年4月1日正式实施。与旧版目录相比，新增医保药品476种，药品品种达2986种。

据悉，新增的药品包括抗肿瘤新特药、治疗高血压、糖尿病等慢性病药品以及儿童用药等。

北京市人力社保局相关负责人指出，新版医保药品目录纳入了国家新版医保药品目录内收载的药品和国家组织谈判的36种药品。与上一版医保药品目录相比，新版目录共增加476种新药（不含剂型），医保药品品种由现在的2510种增加到2986种，其中西药1567种，中药1419种。新增的药品，主要是抗肿瘤新特药、治疗高血压、糖尿病等慢性病药品以及儿童用药等，如伊马替尼、吉非替尼、曲妥珠单抗、利拉鲁肽、尼可地尔、小儿肺热清颗粒等。

北京儿童医院药剂科副主任魏京海在接受记者采访时表示，以北京儿童医院为例，此次涉及了24个品种的儿童用药，5个从乙类变成甲类，1个从甲类变成乙类，其余的从自费纳入医保。

据了解，此次发布的新版医保药品目录，覆盖了基本医疗保险、工伤保险和生育保险的全体参保人员。其中，基本医疗保险参保人员不仅包括本市1500余万城镇职工医保参保人，还包括本市近400万城乡居民医保参保人。新版医保药品目录同样适用于本市各级各类医保定点医院和定点社区卫生机构、养老机构内设医疗机构。

下一步，北京市将继续全力做好新旧医保药品目录的平稳衔接，保障医疗机构和广大参保人员就医用药的连续稳定，让全体参保人员共享改革成果，支持医药分开综合改革并促进分级诊疗。