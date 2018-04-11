勤通风、常翻身、用气垫 帮中风病人防褥疮

中风不仅会让病人动不了、睡不着、吃不下、说不出话，出现各种各样的功能障碍，还会带来不少后遗症、并发症，如骨质疏松、肩痛、褥疮、下肢深静脉血栓和肺栓塞等。其中，褥疮十分常见，却没受到应有的重视。

褥疮又名压疮，顾名思义，与局部组织长时间受压有关，是容易伴随中风出现的一种并发症。中风病人因活动不便，可能长期卧床，导致局部血液循环障碍、缺血缺氧、营养不良，最终皮肤出现不同程度的缺血性溃疡和组织坏死，且十分疼痛，影响病人康复。具有以下情况的中风病人，是褥疮的高危人群：自主活动能力受损，有糖尿病，有外周血管疾病，大小便失禁，体重过高或过低，存在感觉障碍，并发其他恶性疾病。

采取适当的方法可以预防褥疮发生，具体如下：

1. 室内要通风、透气，保持居住环境整洁、舒适；床单要干燥、整洁，不要有碎屑。

2. 建议卧床患者使用防褥疮气垫。家人或护理人员应每隔2小时为患者翻一次身。患者侧卧时，取侧倾30°角，然后用软枕支撑体位，扩大身体和床面的接触面，减小皮肤单位面积承受的压力。患者的脚踝或脚跟下方可垫个小软枕，或者用橡胶手套做成水袋垫在脚下，用于缓解压力。

3. 应用敷料也可有效避免皮肤被压红，预防褥疮的发生。

4. 病人如有大小便失禁、呕吐及出汗情况应及时擦干，保持病人皮肤、衣物、床单、被褥干燥，并及时更换，保证床面平整舒适。

5. 更换体位及取放便盆动作要轻柔，把病人抬离床面，避免用力拖拽，防止因摩擦损伤皮肤。

6. 为病人翻身时观察其皮肤情况，检查有无异物压在身下。若皮肤持续发红或发紫，要立即采取措施。

7. 营养不良是卧床病人长褥疮的一大原因，故加强早期营养支持有积极意义。早期，护理人员可经鼻饲为病人提供饮食，食物应以高蛋白、高热量及高维生素类为主，保证营养均衡；同时，给予静脉营养支持，以改善病人营养状况并提高免疫力。▲