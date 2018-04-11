找准根源，告别草莓鼻

草莓鼻俗名“酒渣鼻”，但并不代表这类皮疹只限于鼻子。由于其颜色像红玫瑰，故医学上又称“玫瑰痤疮”，但它和痤疮不是一回事。

草莓鼻偏好中年以上的人群，喝不喝酒都可能发生，且容易复发。女性比男性更易患病，但通常男性更严重。其常见类型有四种：1.红斑毛细血管扩张型最为常见，面部常有刺痒、灼热、干燥感，有时甚至会脱屑；碰不碰都发红，时间久了，脸颊或鼻尖会出现红血丝。2.丘疹脓疱型最易和痤疮混淆，在面部红斑的基础上还长了红色的“痘痘”，甚至脓疱。3.鼻赘型就是大多数人眼中的草莓鼻，多见于中年以上的男性。4.眼型除有皮肤症状外，还伴有眼部刺痒、干涩、充血等症状，导致不少患者会去眼科就诊，如果皮肤症状轻微，常会被漏诊或误诊。

目前，医学界普遍认为，草莓鼻是由内源和外源性因素共同作用的。内源性因素包括：遗传因素、皮肤屏障破坏、机体免疫失衡等。外源性因素包括：高温、紫外线照射、酒精或辛辣饮食、皮肤表面蠕形螨等。因此，要做好皮肤的防晒和保湿；为避免破坏正常的皮肤屏障，不要频繁尝试新的护肤品或盲目给皮肤去角质；忌饮酒和辛辣饮食等。万一得了草莓鼻，可通过口服米诺环素或多西环素给皮肤消炎，外用甲硝唑杀菌，激光手段消灭红斑或红血丝，或整形外科手术来改善大片红斑。▲