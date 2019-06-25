放假了，抓紧时间去战“痘”

石家庄市第三医院皮肤科主任张翠教授表示，青春痘（痤疮）可能对青少年心理产生较大影响，建议早治疗、正确治疗青春痘学名痤疮，是一种毛囊皮脂腺慢性炎症性皮肤病，各年龄段人群均可患病，青少年发病率高。痤疮发病主要与遗传、雄激素诱导的皮脂大量分泌、毛囊皮脂腺导管角化、痤疮丙酸杆菌繁殖、免疫炎症反应等因素相关。部分患者的发病还受内分泌、情绪及饮食等因素影响。

石家庄市第三医院皮肤科主任张翠教授对此表示, 痤疮好发于面颊、额部，其次是胸部、背部及肩部，多为对称性分布，常伴有毛孔粗大和皮脂溢出。临床表现不一，从毛囊口处的粉刺到炎症性丘疹、脓疱、结节、囊肿，严重者还易形成疤痕、面部黑色素沉积。痤疮不仅影响人的美观，对人的情绪和心理健康也可以产生很大的影响，它已成为一个不可忽视的心身疾病。

日常生活中，正确的饮食及护理对于痤疮的预防和治疗很重要。建议少摄入甜食或油腻油炸食品、辛辣刺激性食物，避免熬夜、长期接触电脑、曝晒等，适当运动，避免久坐，注意面部皮肤清洁、保湿和减少皮脂分泌，保持大便通畅，选择合适的面部清洁及护理产品。忌用手挤压、搔抓粉刺和炎性丘疹等皮损。

避免上述诱因，痤疮仍不消退的患者，正确选择合适的治疗方案也很重要。据了解，石家庄市第三医院皮肤科经过十余年的摸索，已形成一套完整的痤疮治疗体系，根据患者的不同情况，在尽量少吃药的情况下，改善患者的症状，逐步达到治疗缓解的目的，恢复患者的自信。例如粉刺清理、火针治疗、水氧治疗、红蓝光治疗、光子治疗、点阵激光治疗、调Q激光治疗等一系列治疗方案，都可以根据不同患者不同类型的痤疮进行选择，并制定更详细、具体、个性化的方案，更好地解决痤疮患者的痛苦。

据石家庄市第三医院皮肤科主任张翠教授介绍，石家庄市第三医院皮肤科配备了先进的CO2激光治疗仪、液氮冷冻治疗仪、窄谱中波紫外线治疗仪以及多种检测设备。还开展了斑贴试验，可以对多种皮肤接触性过敏原进行检测，同时引进的德国欧蒙过敏原检测设备能够对多种吸入性及食入性过敏原进行检测。科室横向联合省市皮肤学界权威专家，刻苦钻研祖国医学精华，充分吸收现代医学最新科技、新治疗进展，善于独辟蹊径，大胆创新，创造了一系列高效治疗各种皮肤病的新方法、新组方。石家庄市第三医院皮肤科诊疗特色为荨麻疹、药疹等多种过敏性皮肤病、异位性皮炎、湿疹、多种浅部真菌病、毛囊炎、疖、痈、丹毒、疥疮、痤疮、酒渣鼻、银屑病、白癜风、鱼鳞病、脱发、皮肤淀粉样变、皮肤血管炎、多种性传播疾病等的诊治，同时还可以对多种疣、痣、色素斑等进行治疗。 （记者 看海）