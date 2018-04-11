老年男性常将前列腺增生误以为发炎

“很多前来就诊的中老年患者，最初以为自己是前列腺发炎，导致前期治病走了弯路。”武警广东省总队医院泌尿外科主任王海坤表示。在他的接诊案例中，有近半的老人在第一次就诊时，表示自己患的是前列腺炎，结果90%以上检测出来的结果是前列腺增生。这些老人的错误认识很容易耽搁治疗。

年纪大前列腺多是增生

王海坤介绍，前列腺增生和前列腺炎有不同的年龄段“受众”，一般来说，前列腺炎多见于中青年男性，而前列腺增生大多“锁定”五十岁以上的男性。这是因为增生与雄激素有关，随着年龄日积月累，增生组织逐步孕育壮大，直到症状产生需要进行医治。

由于前列腺增生与前列腺癌的症状比较相似，故他建议50岁以上的男性，要完善PSA（前列腺癌特异性抗原）检查，来筛查是否有前列腺恶性肿瘤。早期发现前列腺癌是可以根治的，但如果是晚期才发现，动手术容易出现癌细胞的转移，治疗困难重重，因此定期检测，越早发现越好。

保护前列腺日常避免久坐

对于前列腺的保健，王海坤建议可以从以下几个方面注意——

注意个人卫生。无论是老年男性还是中青年男性，都要注意避免外源性感染，这包括注意个人卫生，在外出使用公共被铺时不建议裸睡。

避免久坐。由于前列腺的位置比较特殊，当人体久坐时，会阴部的压力会聚拢在前列腺区域，造成前列腺一带的血管运行不通畅，因此久坐会容易造成前列腺发炎。正确的方法应该是每隔一段时间起来活动活动身体。

多运动，多喝水。有空多做些有氧运动，增强身体免疫力。多喝开水，每天喝2000毫升以上白开水、多吃新鲜水果蔬菜、少吃高脂肪饮食、戒烟酒、少吃辛辣食品。

受访专家/武警广东省总队医院泌尿外科主任 王海坤 记者 余燕红 通讯员 田乃伟