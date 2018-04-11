春夏之间温差大，也是中风的高发季。“中风”又称为“脑卒中”。据不完全统计，我国每年有超过200万人患该病，其中50岁以上的中老年人占大多数；其中有3/4的幸存者会出现不同程度的残疾，他们部分或全部丧失独立生活和劳动能力，在一定程度上严重影响其生活质量，也为家人带来极大的经济与心理负担。中风后是否一定会有后遗症出现？中风后遗症的出现与什么因素相关？广东省中医院芳村神经外科主任医师黄涛为你解答。

中风后一定会有后遗症吗?

这个问题要从两个方面回答：第一，要看中风的部位、程度，如果中风的部位（脑梗死或出血的部位）位于脑的非功能区或面积很小，发病后通过积极的治疗，是可以基本痊愈的；第二，与发病后处理及时程度相关，“时间就是大脑”，对于缺血性中风的患者，如果发病内很短时间（3-4小时）就送到医院，可进行静脉溶栓或介入取栓，即便是较大面积的中风，也可以得到较好的恢复。针对脑出血患者，广东省中医院芳村医院神经外科近几年开展神经导航辅助内镜下脑血肿清除等微创手术，把脑出血后神经功能的损伤降到最低。最大限度减少后遗症的发生，所以，中风后就及时正确的救治也是决定患者后遗症大小的重要因素。

中风有前兆吗？家人如何及时发现中风和早期处理？

多数中风发病是有前兆的，例如疲劳感明显、头晕、一过性肢体麻木乏力、发作性眼前发黑以及哈欠不断等，如老年人短期内这些情况明显，就应高度警惕或及时就医。

中风的主要症状是突发口角歪斜、言语不利和一侧肢体麻木乏力，出血中的中风患者，还可伴随头痛及恶心呕吐。医学界总结出了“120”快速识别指南来判断病人有没有早期中风：“1”是看1张脸，看脸部有无口角歪斜，或明显不对称；“2”是指看2只胳膊，是否有力，是否力量不等，是否有麻木；“0”是指0（聆）听语言，看患者有无语言含糊。

黄涛提醒，一旦发现家人或朋友中风，要搀扶患者平卧于床上，避免因乏力等导致跌伤，对于出血性中风，患者可能会出现恶性呕吐，遇此情况，要立即将患者侧卧或头偏于一侧，尽可能将口腔内呕吐物清除，避免呕吐物误吸入气管或肺，造成窒息及感染。家人在做上述处理的同时，第一时间拨打120。

中风后何时开始康复治疗好？

中风后不少患者发生后遗症令他们失去了正常行走、说话、吃饭，穿衣甚至洗脸刷牙等最基本的生活技能。只有及时的康复治疗，重新学习，才能重新掌握这些技能，从而重回正常生活甚至工作中。中风后8-12周是患者身体功能障碍的快速恢复期，如果能抓住这个“康复黄金期”去专业的医疗机构和康复中心进行治疗，更多的患者可以重新掌握生活技能，恢复独立生活的能力。遗憾的是，我国近半中风后幸存的患者根本没有接受过任何康复治疗。

受访专家/广东省中医院芳村神经外科主任医师 黄涛 记者 陈映平 通讯员 宋莉萍