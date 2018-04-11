清亮嗓音渐变低沉 竟是帕金森病作怪

中年女士突然“变声”，检查竟诊断为帕金森病，而医生接诊最小患者年仅9岁。今天是“世界帕金森日”，本属于老年病的帕金森如今向年轻人伸出魔爪，45岁以下的“青少年型帕金森”约占一成。

45岁女士“变声”竟是帕金森作怪

45岁的张女士天生一副好嗓子。5年前，她加入一个业余合唱团，参加排练和演出活动成为常态。从2016年年底开始，张女士发觉自己原本清亮的音色变得低沉。每次排练，都能听到她一人发出颤抖的声音，为此她不得不遗憾地离开合唱团。

起初，张女士认为声音变化是因为累坏了嗓子，可后来她发现双手也不由自主地颤抖，最后严重到连筷子都握不住。日前，张女士到武汉市中心医院就诊，经神经内科医生检查诊断为帕金森病。对此，张女士觉得很不可思议，“我年纪不大，怎么会得这个病呢？”

市中心医院神经内科主任医师旃培艳介绍，帕金森病属于一种常见的神经系统病变，患者多为65岁以上老年人，但近年来年轻化趋势明显。临床上将45岁以下的患者称为“青少年型帕金森”，这类患者约占到患者总数的一成左右。

旃培艳说，帕金森患者除了最常见的手抖，还可能出现身体各个部位的震颤，如头颤、下颌颤、口唇颤甚至声带颤等。张女士声音的变化，其实就是帕金森发出的早期信号。

9岁女童写字歪歪扭扭确诊患了帕金森病

9岁的童童家住北湖，去年和妈妈同时确诊为帕金森病，她也成为湖北省中西医结合医院神经内科副主任医师李平接诊的“最年轻”帕金森患者。

最早发现异常的是孩子的妈妈赵女士。原来，童童上小学后曾参加书法培优，写得一手大方的楷书。但从去年下半年起，孩子作业本上的字越写越小，笔画也像苍蝇腿一样歪歪扭扭。在赵女士的盘问下，女儿这才怯生生地说，自己双手经常不由自主地颤抖。

女儿描述的症状，令赵女士心下一惊——从事文职工作的她，最近几年左手越来越不灵活，敲键盘常感到手指无力。与此同时，她走路左腿使不上力气，渐渐影响到步态。

去年9月，赵女士带女儿到湖北省中西医结合医院神经内科就诊，副主任医师李平经过仔细的鉴别诊断，确诊母女俩双双患上了帕金森病。

早在2005年，河南三门峡焦飞、焦涛兄弟便因怪病求助于媒体，后被确诊为世界上最年轻的帕金森患者。当时，两兄弟分别为6岁和9岁。

普遍认为病因与遗传、环境污染等有关

帕金森病病变部位在人脑的中脑，这里有一群叫做“黑质神经元”的神经细胞，当它变性死亡超过80%时，大脑内的神经递质多巴胺便会迅速减少，帕金森病的症状就出现了。

在很多人印象中，帕金森病是老年人的专利，实则不然。武汉大学中南医院神经内科徐艳副教授坦言，自己刚参加工作那会儿，一天只能看1—2个帕金森病人，都是六七十岁的老年人，现在一下午就可以看二三十个，四十上下的年轻患者不少见。

市第一医院神经内科帕金森学组组长张忠文副主任医师说，过去门诊一年碰不到一例40岁以下患者，如今一年可遇到十多例。张忠文介绍，帕金森病发病原因不明，普遍认为与遗传、环境污染、感染、药物等有关。

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三类预警信号早期发现“帕金森”

“震颤”是帕金森病最常见的首发症状，70%以上的帕金森病患者会出现手、脚或身体其他部位不由自主的颤抖；

第二个信号表现为肌肉关节僵硬，走路迈不开步子，身体前倾容易跌倒，在进行刷牙、系纽扣等精细动作时缓慢而吃力。

需要特别警惕的是十分隐匿的一类信号，当患者反复出现以下情况，也可能是帕金森病的表现：嗅觉减退，气味辨别、气味识别等受损；夜间失眠、多梦；有排便不净感、严重便秘；思维迟钝、记忆减退、抑郁；尿频尿急等。 （记者武叶 伍伟 通讯员刘珊珊 赵彬 应述辉 谯玲玲）