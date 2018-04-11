超市里琳琅满目的饮料受到很多消费者的喜爱。逛超市时，我们经常会在食品标签上看到“无糖”、“0能量”、“天然果汁”这些字眼，它们都代表什么意思呢？

一、“0能量”是“0”摄入么？

许多正在减肥或者控制体重的消费者特别在意能量的摄入，于是，市场上就相应推出了许多“0能量”食品。

在我国的营养标签标准中，声称“0能量”是有要求的，当食品中的能量低于17千焦/100克（固体）或17千焦/100毫升（液体）时，就可以声称“0能量”。也就是说，一款饮料标示“0能量”，并不意味着饮料中真的一点能量也没有，仅仅是含量低微，其摄入量对人体营养的影响微不足道。

营养成分为“0”也是同样道理。我国标签标准规定，当营养成分含量低于某一个界限时，由于含量低微，对人体营养健康的影响微不足道，则必须标示为“0”。也就是说，标示为“0”并不是绝对没有。比如，一款饮料的碳水化合物实际含量为0.3克/100克，但由于低于“0”界限值0.5克/100克，在营养成分表中则标示为“0”。

二、“无糖”是指不含糖么？

“无糖”食品，是指食品中碳水化合物或者糖的含量低于标准的“0”界限值。也就是说，每100克或每100毫升食品中糖含量等于或低于0.5克。也许消费者会有疑惑，饮料明明不含糖为什么喝起来还是甜的？

其实，为了获得较好的口感，企业在饮料中都会添加甜味剂来替代蔗糖。甜味剂属于食品添加剂，应在配料表中标出，如阿斯巴甜、安赛蜜、甜蜜素等。

与“无糖”饮料类似的“低糖”饮料，也是指饮料中的碳水化合物或者糖含量低于一定的界限值。按照我国标准规定，糖含量低于5克/100克或者5克/100毫升，就属于“低糖”食品。在购买饮料时，消费者要看清标签上营养成分表中的糖含量是否达到要求。

“含维生素C”或者“富含维生素C”是指维生素C含量高的意思么？

我国标准中“含有维生素C”的要求为每100毫升饮料中所含维生素C要达到相应NRV（营养素参考值，专门用在标签上比较营养素高低的数值）值的7.5%，维生素C的NRV值是100毫克，也就是说，要达到7.5毫克以上，或者每420千焦能量中所含的维生素C达到5%NRV，即5毫克以上。

“富含维生素C”的要求则更高，所需含量是上述要求的两倍。一瓶饮料350毫升，如果喝一瓶，摄入量为一天所需维生素C的70%。这样看来，它的维生素C含量确实很高。

三、“100%果汁”是原榨果汁么？

不少饮料都在包装上用醒目字样注明了“100%果汁”或“纯果汁”。但是仔细一看配料表，发现上面基本上都写着水、某种水果的浓缩汁。

其实，这种果汁确切的叫法应该为“复原果汁”，是先从果汁中除去一定比例的水分将其变为浓缩果汁，便于保存和运输，之后再添加适量的水分将其还原成与原果汁比例相同的饮品。通俗地讲，就是浓缩果汁和水还原而成的果汁。所以说，100%果汁并不等于原榨果汁，只是它不添加其他的配料，如白砂糖、食品添加剂等物质。

市面上，消费者还能见到“果汁饮料”和“果味饮料”，虽然只有一字之差，但学问可大着呢！

“果汁饮料”的果汁含量最少要达到10%。而果味饮料是由糖、甜味剂、酸味剂和食用香精为原料调制而成，它的味道主要是由香精调配出来的。

四、“咖啡饮品”是咖啡么？

买咖啡是时尚达人的经常之选，但是你有没有注意到买的是咖啡还是咖啡饮品？

其实，两者的区别可以从配料表中看出来，咖啡只有一种配料，即咖啡豆、咖啡粉或者速溶咖啡；咖啡饮品则不然，它的配料表前几位一般是白砂糖、植脂末和葡萄糖浆，还有食品添加剂，都是用来调节产品风味和口感的。多达十几种配料中，咖啡的排名经常是很靠后的，甚至在最后一位，这说明在所有配料中，咖啡含量所占比例比较小。当然，有人不习惯咖啡的苦涩，中意咖啡饮品的风味。但是，千万不要把两者混为一谈，以为自己买到的是纯咖啡。

（据《中国质量报》4月7日）