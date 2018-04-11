帕金森病离我们很遥远吗？

帕金森病是常见于中老年人的神经系统退行性疾病，被认为是继心脑血管病及肿瘤之后中老年人的“第三杀手”。帕金森病的运动迟缓和肢体僵硬等症状严重影响了患者的生活质量。4月11日是世界帕金森病日，本报记者特采访了山东大学齐鲁医院神经内科主任医师刘艺鸣，请她为大家谈一谈帕金森病的来龙去脉。

命名多年 病因未明

今年是帕金森病命名201年，人们对于帕金森病的认识越来越深入。帕金森病最主要的症状有震颤、肢体僵硬、动作变慢、小步前倾等。刘艺鸣说：“患者就诊时往往会说刮胡子、刷牙变笨拙了，家庭主妇会诉说包饺子捏不好了、擀皮转不动了等。”除了这些运动症状， 患者还有抑郁、疼痛、睡眠障碍、嗅觉减退、便秘等症状，这些非运动症状往往出现在运动症状之前，可能是帕金森病的前期症状。很多研究聚焦在早期诊断，这是非常有意义的研究。

帕金森病以中老年人多见，但是临床上40岁以下发病的患者也不少见。迄今为止，导致帕金森病的病因仍不完全清楚，基因与环境等因素共同作用使帕金森病患者脑内多巴胺减少，从而导致一系列症状。当然，随年龄发生的老化也是非常重要的因素，80岁以上发病率更高，男性多于女性。帕金森病的诊断更多依赖于临床表现和对多巴胺制剂的反应。常规的CT和核磁共振并不能诊断帕金森病。功能显像技术近年虽发展较快，但只能作为辅助诊断。血液学检查尚无可靠的生物学标志物。

症状多样 辨别诊断

刘艺鸣说，有震颤的不一定是帕金森病，没有震颤的也可能是帕金森病，因为核心症状是运动迟缓、僵硬。当帕金森病患者出现震颤、僵硬、运动迟缓时，一定仔细辨别。震颤往往是发病最早期的表现，多数从某一侧上肢远端开始，以拇指、食指及中指为主，手指震颤动作就像数钞票的动作一样，然后这种表现逐渐扩展到同侧下肢和对侧肢体，晚期可波及下颌、唇、舌和头部，往往安静时震颤，患者拿东西活动时震颤消失。动作僵硬表现在穿衣、刷牙等动作逐渐变慢、字越写越小等，并伴有四肢肌肉僵直、疼痛、无力、沉重感。行走时下肢拖曳，走路的样子看起来很僵硬，步伐变小变慢等。帕金森病中晚期可能有认知功能障碍，如定向障碍或幻觉。还有部分帕金森病的患者，站起来时血压突然下降，会导致头晕现象，严重的时候甚至会昏倒。

帕金森病患者还有一些特殊症状。比如早期口水多，尤其夜间会弄湿枕头，晚期白天也不断淌口水。研究人员发现，这并不是患者的唾液分泌增加，而是自动吞咽动作减少，造成唾液在口腔内淤积过多而溢出。另外，患者尿频尿急较多，尤其是夜尿的次数增多，有时尿意是不可遏制的，加上患者本身行动缓慢，很容易导致尿湿裤子。帕金森病患者便秘症状非常严重，有时服药会加重便秘，通过增加饮水量、多吃富含纤维的食物可以改善这种状况。

帕金森病患者有时会出现下肢肿胀现象，常出现在脚部，严重时会波及小腿，通常在晚间睡眠之后减轻或消失，但是白天又会逐渐变得严重起来。其原因是帕金森病患者缺乏活动，不能通过腿部的活动和肌肉的收缩来把静脉血液挤压到心脏，使静脉血淤积在静脉血管中，组织液外渗，引起脚部和踝关节的浮肿。刘艺鸣提示：“对于下肢肿胀症状的患者，晚上睡觉时，可将脚垫高一些，这样有利于静脉回流，减轻水肿。若不能缓解，要去医院检查排除其他内科系统疾病或下肢血管性疾病。”

“日常生活中，如果发现家中老人抑郁、情绪低落、动作变慢、全身无力或一侧无力，要警惕帕金森病”，刘艺鸣提示。

治疗康复 保持功能

帕金森病需要尽早发现并且治疗，这可以延缓疾病的进展。“内科治疗用药非常重要，可以推迟和预防运动并发症。外科手术治疗方式主要有毁损性手术和脑深部电刺激术（脑起搏器治疗手术），手术同样只能改善运动症状，不能根治疾病，术后仍需应用药物治疗，但可相应减少剂量，少数人甚至可停用药物。”

运动对于早期患者，还是非常重要的。齐鲁医院康复科副主任医师王永慧说：“像太极拳、广场舞和探戈舞，这些协调性强的动作，都会对缓解患者肢体活动僵硬有帮助。”中晚期患者出现冻结步态、转身困难、起身困难，这时候就需要专业人员帮助其站立、行走、转身，做一些专业康复训练。王永慧说：“像日常的节拍器训练和踏步反复刺激，都有助于改善患者病情。”同时要重视患者的心理疏导安抚和精神关爱，保证充足睡眠，避免情绪紧张激动，以减少让肌震颤加重的诱发因素。患者家属也要积极鼓励患者主动运动，如吃饭、穿衣、洗漱等。有语言障碍的患者，可对着镜子努力大声地练习发音或请康复师给予规范化辅导。对于肢体僵硬者，要加强关节、肌力活动及劳作训练，尽可能保持肢体运动功能，注意防止摔跤受伤及造成肢体畸形。对长期卧床的患者，家人应加强其生活护理，注意清洁卫生，勤翻身拍背，防止坠积性肺炎及褥疮感染等并发症。

帕金森病本身不是一种致命的疾病，一般不影响寿命。随着治疗方法和水平的不断提高，越来越多的患者能终身维持较高的运动功能和生活质量。但是每个人的病情进展不一样，个体差异也不同，少数患者病程进展较快，而大多数患者病程进展相对较慢，经过合理的治疗，多年后仍能保持较好的运动功能。除了少数非原发性帕金森病外，患者本身的心理状况、医疗条件和家庭关怀对延缓疾病的发展有重要的作用。患者需要保持乐观心情、坚强意志；同时，和谐的家庭环境、良好的家庭护理，及时的医治更是不可缺少。