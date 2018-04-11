您的定制“体检地图”来了

眼前，正值春季入职体检的高峰期。近年来随着市民健康意识的提高，越来越多的人主动体检或带父母体检。

目前市面上提供体检服务的机构特别多，既有公立医院、私立医院，也有专业体检机构，它们有何区别呢？体检套餐价格从上百元到上万元不等，如何挑选？那么，如果要去体检，什么时间最省钱？又如何避开人流高峰期呢？本报记者走访多家医疗机构，为您送上最实用、靠谱的体检指南。

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您的体检机构，挑对了吗？

目前，在佛山提供体检服务的医疗机构特别多，主要分成公立医院、私立医院和专业的体检机构。那么，这三类体验机构有何区别呢？究竟要如何挑选适合的体检机构呢？

记者采访了解到，多数市民、企业单位会选择公立医院的体检机构，它最大的优势在于权威性强、信誉度高以及口碑好。

一些私立医院、专业的体检机构打环境、时间、服务牌，近两年来，也有越来越多的企业单位选择私立医院或专业体检机构，还有针对一些高端人群的VIP服务。但它也有不足之处，有市民表示，相较公立医院，有的私立医院、专业的体检机构出现了推销体检项目的情况，需要小心甄别。

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如何挑套餐？上百元到上万元不等

医疗机构推出的体检套餐特别多，从100多元到上万元不等，而且各家医院的划分方式也有所相同，究竟如何挑选体检套餐呢？

以佛山市第一人民医院、佛山市中医院以及佛山市妇幼保健院等三甲医院为例。其中，佛山市第一人民医院推出普检区体检套餐和特约体检套餐，特约体检套餐在3300元以上。据该院健康管理中心主任助理谭嘉莉介绍，体检套餐采取“1+X”，实行个体化体检项目定制，“基础体检项目+专项筛查项目”。基础体检套餐分为青年、中年、老年，里面根据年龄特点，组合了不同的体检项目，并且针对女性还有增加项目。

在专项筛查项目上，有针对血管健康评估、高血压病专项筛查、心脏疾病风险专项筛查、肺部疾病专项筛查等13项，可以自由搭配选择。

佛山市中医院的体检中心，体检套餐则按照性别分为男、女两大类常用体检组合，然后根据年龄段和价格划分为基本套餐、白领套餐、金领套餐、贵宾套餐、夕阳红套餐等，还有一些婚检、优生优育、不孕套餐等。

佛山市妇女保健院设有基础套餐，并根据收费价格设有白银、黄金、钻石套餐，从1500多元到5000多元不等。与此同时，还有妇科及乳腺体检套餐。

记者采访了解到，各大医院都会设有“私人定制”和“免费咨询”，目前公立医院对于这部分服务都是免费的，也不需要提前挂号。

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项目怎么选？男女老少有“偏好”

专家表示，市民在挑选体检项目时，也可以按照年龄段选择套餐，结合自身情况进行搭配。谭嘉莉说：“通常青年人的身体健康状况较好，如果没有一些家族史的疾病，做常规的检查项目就够了。”

据她介绍，对于中年人来说，建议增加做一些肿瘤筛查、甲状腺检查等。“现在甲状腺的发病率很高，通过检查看有没有结节、肿瘤。”老年人的话，通常会针对肺部检查，还有高血压、高血糖等慢病增加检查项目。

此外，记者还了解到，如果是儿童体检，则有营养方面的检查项目，比如微量元素、维生素D检测等项目。

在不同性别的体检项目上，还存在着差异。比如青年女性，会增加乳腺彩超B超、子宫附件彩超B超，如果已婚女性还增加白带常规+STD以及宫颈液基细胞学检查。

针对中年女性会建议增加妇科检查项目、乳腺检查，特别需要注意的是，已婚女性要注重宫颈癌的筛查。

“老年女性要做骨密度检查，因为停经以后，可能会存在骨质疏松的情况。”谭嘉莉表示，通过早期发现骨质疏松情况，指导治疗。

中年男性方面，则需要增加前列腺方面的检查。“如果40岁以上有抽烟史的男性，建议做肺部检查。”谭嘉莉说道。

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如何更悭钱？体检折扣大“惠”萃

随着市民健康意识的提高，近几年来，带父母体检的人也越来越多，大家很关心的一个问题是什么时候体检会更加省钱呢？记者走访医院发现，每家医院的优惠各不相同，需要特别留意。

据谭嘉莉介绍，市一医院体检优惠折扣是在每年的1月到4月，体检开单是享受9折优惠政策。“检查费用是9折，这里不包括需要额外加的一些药物。”她表示，在这个时间段实行优惠，是根据医院的政策实施的。值得提醒的是，该项优惠只针对个人体检，单位体检全年都没有优惠折扣。

佛山市中医院体检中心医生梁绮君表示，该院体检优惠活动，是从今年开始，针对四大节日，分别是三八节、父亲节、母亲节以及重阳节，设好的几个体检套餐，可以打9折。

“通常都在节日开展活动，三八节、父亲节、母亲节会有优惠，根据个性化修改后，体检套餐总收费打9.5折。”佛山市妇幼保健院体检中心内科主治医师徐智立说道。

记者了解到，在私立医院、专业体检机构也经常会针对节日开展优惠活动，此外，通常还针对团体体检有优惠折扣。

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怎样最省时？选择时间有诀窍

很多受访市民表示，体检最怕的就是排长龙，等候时间长。那么，究竟什么时间体检人数相对较少呢？体检人流量方面，是否存在季节性的差异和特点呢？

实际上，公立医院体检中心上班的时间也略有差异，比如市一医院是周一到周五，佛山市中医院是周一到周六，佛山市妇幼保健院是周一到周五，以及周六上午。市一医院需要提前预约，后两家医院则可以直接到体检中心，不需要挂号。

谭嘉莉介绍，市一医院去年体检的人数近13万人，每年各个时间段体检的人数都比较多，通常只有在春节前后体检的人数少。与此同时，为了保证好的服务体验，该院采取了全预约制，控制每天体检的人数。无论个人或单位体检，都需要电话、微信、网络等提前预约。

梁绮君则表示，体检分为个人体检和团体体检，佛山市中医院通常下半年团体体检的人数会比较多，人数最多的在10月到12月。目前，春季处于入职体检的高峰期，每年春节过后的一段时间，有很多单位在招人。

徐智立表示，佛山市妇幼保健院周六上午也上班，方便一些工作日没有空体检的人群，而且在周六上午不安排单位体检，人流因此也会相对较少一点。(记者周文吉 通讯员张键怡、张秋芳、段园晖)