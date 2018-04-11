五分钟帕金森活力健康操跳起来！

如今，帕金森病已成为继肿瘤、心脑血管病之后，中老年人的第三大“杀手”，且年龄越大，患病风险越高。2017年发布的一项调研结果显示，超九成受访者对帕金森病认识不足。4月11日为世界帕金森病日，本报特邀两位权威专家来解读帕金森病的防治知识。

解放军总医院老年神经科主任王振福教授介绍，中国帕金森病患者共有300多万，帕金森病是由大脑黑质多巴胺神经元病变，引起多巴胺（一种神经传导物质）分泌减少导致的。此病有六大典型症状：1.面具脸，即双眼凝视、眨眼减少；2.姿势前倾，行走时手臂不摆动，下肢僵硬，肌肉僵直；3.震颤，多为首发症状，安静时出现，紧张时加剧，入睡后消失，拇指和食指有“搓丸样”动作；4.小写症，即写字越写越小；5.髋膝关节屈曲；6.慌张步态，弯腰驼背、下肢拖曳、小碎步。

由于帕金森病的症状常被误认为是人老后的正常现象，加上与很多疾病临床症状相似，造成了就诊不及时、误诊率高、治疗率低的现状。调查显示，帕金森病的就诊率仅有40%，能够接受药物治疗者则不足40%。

王振福说，帕金森病目前病因不明确，其发病与遗传（占10%）、年龄、环境（如农民接触某些农药、杀虫剂，电焊工接触锰化合物）等有关。虽然帕金森病本身不是一种致命疾病，一般不影响寿命，但它不可根治，切勿轻信虚假广告宣传。没有明确研究证实，干细胞对帕金森病有效。首都医科大学宣武医院功能神经外科副主任胡永生教授表示，早期发现，科学诊断，根据年龄、症状类型、严重程度等选择药物及时开始治疗，才是康复的关键。早期进行适当的药物治疗，可以控制震颤症状。但当疾病进展到4年左右时，伴随药物疗效下降、副作用增大，患者可能出现“开关现象”（“关”表现为突然出现肢体僵直，不能运动，就像断电一样；“开”时尽管未用任何相关治疗，却突然活动正常，肢体僵硬消失），以及严重的异动症状。此时可以进行脑起搏器（脑深部电刺激，DBS）手术治疗，明显降低药物副作用。

中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组、中国医师协会神经内科医师分会帕金森病及运动功能障碍专业委员会发布了首款活力健康操，鼓励早期帕金森病患者通过积极运动对抗疾病，同时倡导中老年人参加锻炼，提高生活质量。具体如下：第一节，双臂伸展；原地踏步，双臂向上、向两侧伸展，然后单臂前伸，反向握拳，动动手指，做8~10次。第二节，扩胸运动；单臂分别前伸，反向握拳后，顺势向两侧打开，完成扩胸动作。第三节，肩部绕转；单臂分别前伸，反向握拳后，从胸前交叉上抬，绕转肩膀。第四节，对侧伸展；原地踏步走，手臂分别向两侧打开，第五节，踏步伸展；双手先向两侧打开，然后举过头顶。第二到五节分别重复6~8次。建议患者穿着运动服和带有支撑保护功能的运动鞋，根据自身情况循序渐进地练习。▲（记者 张 杰）