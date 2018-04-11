中医促排卵 多囊卵巢患者受孕并不难

生活中，不少女性存在月经不调、婚后不能如愿得到宝宝的情况，其中多囊卵巢综合征就是原因之一。且由于病因复杂，多囊卵巢综合征治疗起来并不容易。在不少市民的观念里，患有多囊卵巢综合征后就很难受孕。东城中医医院王莉莉医生表示，让多囊卵巢综合征患者成功受孕，未必像想象的那么难。

多囊卵巢综合征多表现为六大症状

所谓“多囊卵巢综合征”，是育龄妇女常见的一种内分泌疾病。正常育龄女性每月都会排出一枚成熟的卵子，但如果女性卵巢内生成雌激素过多，会导致卵泡发育缓慢或终止于未成熟的阶段，进而无法排出。经超声检查，可发现这些患者的卵巢体积往往大于正常，卵泡数目增多，但直径仅2~8毫米，无成熟卵泡。剖宫手术时可发现卵巢包膜增厚，切面可见许多中等大小的囊腔，“多囊卵巢综合征”因此得名。多囊卵巢综合征主要包括六大症状。

1. 月经异常：月经稀少、闭经，少数可表现为功能性子宫出血。多发生在青春期，为初潮后不规则月经的继续，有时伴痛经。

2. 多毛：由于雄激素升高， 可见上唇、下颌、胸、背、小腹正中部、大腿上部两侧等部位体毛增粗、增多，同时可伴痤疮、面部皮脂分泌过多、声音低粗、出现喉结等男性化征象。

3. 不孕：由于长期不排卵，患者多合并不孕症，或伴随偶发性排卵或流产。

4. 肥胖：多从青春期开始，随年龄增长而逐渐加重。肥胖多集中于上身。

5. 卵巢增大：少数病人可通过一般妇科检查触及增大、质地坚韧的卵巢。

6. 雌激素作用：几乎所有病人都表现为雌激素作用良好。持续、大量雌激素作用可出现内膜增生过快、非典型性增生，甚至癌变。

综上所述，多囊卵巢综合征会对女性生活造成极大困扰，如果不及时治疗，女性体内的激素代谢会逐渐减慢，使体内发生一系列紊乱，进而导致女性不孕情况的发生。

多囊卵巢综合征可导致不孕风险

女性具备了生育能力，是以月经的来临为标志的。《内经》云：“月事以时下，故有子。”有了月经，还要按规律来。《灵枢·岁露》中曾提到：“人与天地相参也，与日月相应”，月经来的周期是与天地，日月相应，每月来潮一次，如潮水涨落，信而有期，又称月水、月信。李时珍《本草纲目》也记载到：“女子，阴类也，以血为主，其血上应太阴，下应海潮，月有盈亏，潮有朝夕，月事一月一行，与之相符，故谓之月信、月水、月经。”这些都告诉我们，月经从十四岁左右初潮到四十九岁左右绝经，除妊娠期、哺乳期的生理性闭经之外，都应每月按期来潮。

如果月经周期的规律被打破，身体就会出现妇科的各种病症，多囊卵巢就是其中的病症之一。东城中医医院妇科专家王莉莉解释说，多巢囊肿综合征是女性最常见的内分泌紊乱性疾病之一，发病率占生育期女性的5%-10%，占临床妇科内分泌疾病中的20%-60%，占闭经患者的25%左右，此病已经成为影响妇女身心健康和生活质量的常见病。不仅容易发生多毛、痤疮等，如果不及时治疗，女性体内的激素代谢会逐渐减慢，使体内发生一系列紊乱，进而导致女性不孕情况的发生。

补肾 健脾 疏肝 中医调理促排卵

正常的月经周期一般在28-30天左右，表现为卵泡期、黄体期。王大夫表示，通过基础体温的测定，可以及时准确的掌握体内内分泌变化的情况，再结合患者的临床症状，采用纯中医中药辨证论治，多囊卵巢综合征可以取得较好的治疗效果。

现代医学理论认为，多囊卵巢就是卵巢内小卵泡多，没有优势卵泡形成，不排卵。因此，培育成熟的卵泡是治疗的重点。王大夫表示，如果把一个小卵泡培养成一个达到18mm-20mm的优势卵泡，要经过三个月经周期。卵子排出后，一般存活24小时，通过测量基础体温，可以准确的掌握何时排卵及排卵后孕酮维持的时间是否正常。在不同的生理阶段用中药促排卵及保黄体治疗，通过中医的辨证论治就可较快怀孕。

随着女性不同生理阶段的变化，体温也会相应变化。王大夫表示，从来月经第一天到排卵，女性体温一般在36.5度以下，排卵之后体温就上升到36.8-36.9度，而且要维持11-13天。符合这个规律说明激素水平正常，违反这个规律，患者的卵泡就不正常，可能无法怀孕。而如果能够利用这个规律，用中药辨证调理，就能达到事半功倍的效果。

王大夫强调，对于多囊卵巢综合征患者，治疗上首先是要出现成熟的卵泡。而肾为先天之本，主生长发育；脾为后天之本，运化水谷精微，化生气血；肝主疏泄。月经好不好，卵泡能否发育，都跟肾、脾、肝相关联。所以，治疗之道就是补肾、健脾、疏肝，并且根据卵泡期，黄体期的不同生理状况，辨证施治，让肝脾肾都处于一个比较调和的状态。有比较正常的月经，出现正常的排卵，这样才有可能受孕。

远离多囊卵巢风险应从日常做起：

王大夫表示，当前患多囊卵巢综合征的患者逐渐增加，这和很多人日常生活不规律有很大关系，因此，远离多囊卵巢风险，从日常小事做起十分必要。

合理锻炼，控制饮食。如果患者存在肥胖、高血糖、血脂升高等情况，在进行针对性治疗的同时，应通过积极进行锻炼，合理控制饮食来减体重。以改善生化指标，从而改善月经情况。

避免吃避孕药。尽量避免长时间的夜生活，睡觉的时候少玩手机，规律的生活和休息，坚持运动，增强体质，并且定期体检，如果卵巢有肿块和囊肿的存在，要积极的进行治疗，此外，夫妻生活时，需注意避孕，避免吃避孕药，避免雌性激素过多。

不要仅仅“促排卵”。多囊卵巢是一种逐渐发展的疾病，如不及时治疗，有可能后面会患上高血糖、高血脂、代谢综合征、子宫内膜癌变等疾病。因此，治疗要治本，不能“促排卵”能怀孕就没事了，而是要辩证施治，综合调理。

月经规律也需警惕患多囊卵巢。虽然月经失调是多囊卵巢的典型临床表现，但王大夫同时提醒，临床中亦存在少数月经规律的多囊卵巢患者。这部分患者月经虽然规律，但通过系统的B超监测往往无排卵或偶发排卵，临床中也是需要通过调理才能使其怀孕。(记者 祝凤岚)

■小贴士

卵巢期，卵泡期，排卵期怎么推算？

1.卵泡期。从月经第一天到排卵，大约14天左右，此时基础体温（早晨醒后不下床，不活动，口腔内体温）一般在36.5℃以下。排卵时体温升高0.3℃-0.5℃。如果想怀孕则应在体温上升时同房，一般存活24小时，此时是受孕最佳时期。

2.黄体期。排卵后基础体温一直在36℃-37℃左右，大约11-14天。

如果没有怀孕，体温下降后来月经。如果体温一直保持不降，则应考虑是否怀孕，应到医院确诊。

王莉莉大夫特别强调，对于一个成熟的女性，最好了解一下妇女月经的生理状况，卵泡期、黄体期的特点和原理，尤其是排卵时的体温特点，无论想不想要宝宝，对于夫妻来说，都非常重要。