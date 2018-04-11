柴胡桂枝川芎缓解痛经

痛经常分为气滞血瘀、寒凝阻滞、肝肾亏虚及气血亏虚几个证型。中医认为，痛经原因虽多，发病机理离不开气血运行失畅，血脉不通则痛。临床发现，因气滞血瘀和寒凝血瘀痛经者居多，治法多以理气行滞或温经散寒，结合活血化瘀为主。

在此，推荐一个缓解痛经的方子：取柴胡10克、桂枝6克、川芎15克、赤芍10克、莪术10克、丹皮10克、川牛膝15克、五灵脂10克、蒲黄10克、元胡15克、没药10克，用水煎服，每日一剂，连用七剂，等下次月经来之前再服七剂，连服3个月。

本方中，柴胡有疏散退热、舒肝、升阳的功能，可治肝郁气滞引起的胸胁胀痛、月经不调等；桂枝主要能散寒解表、温通经脉；川芎辛散温通，既活血化瘀，又行气止痛，堪称治气滞血瘀之良药；赤芍、丹皮清热凉血、散瘀止痛；川牛膝宣散降泄、活血通经；莪术既可行气止痛，又能破血消积，善治气滞血瘀之经闭、腹痛、腹内积块肿块等。方中加元胡、没药既能利气止痛，又可活血散瘀；五灵脂配蒲黄名“失笑散”，是活血祛瘀、散结止痛的名方。全方药物基本都是活血行气之品，以辛温药居多，且多归肝经，能调节肝经气血，善治肝病、妇科病等疾病。诸味相配，能起到较佳的调肝理气、温通气血、散瘀止痛的作用。

需注意的是，本方主要适用于寒凝气滞、气滞血瘀引起的痛经，尤其对前者效果显著。寒凝气滞证型的主要表现为，经前或经期小腹冷痛拒按、得热则痛减，经血量少、色黯有块，畏寒肢冷，面色青白。一旦出现这些主证，皆可选用上方。如果月经后腹痛，属气血不足，不宜采用上方，可考虑补养气血或疏肝补肾。患者平时应禁吃生凉，重视保暖，忌熬夜和过劳，保持心情放松和愉快。▲