吃出新花样，三生公司为你私人定制全营养的“素养早餐”

俗话说：“一日之计在于晨。”可很多人早晨宁愿赖会儿床，或者精心梳洗打扮，也懒得拿出20分钟认认真真吃个早餐。早餐是一天中最重要的一顿饭，它的作用绝不仅是“填饱肚子”，“吃好”才是最重要的。

虽然大家对早餐越来越重视，但多数人的早餐并没有达标。调查发现，中国人早餐营养质量普遍偏低，儿童、女性、贫困地区需重点关注。而且我国居民早餐营养不充足的比例在80%以上，其中6~12岁人群为82.2%，13~17岁为80.7%，18~44岁为80.9%，45~59岁为81.4%，60岁以上为80.1%。约1/4居民在外吃早餐，城市居民、学龄儿童相对较高。所以，全营养、有质量的早餐在现代的生活中显得尤为重要。

早餐的作用，不容忽视

不少上班族因为早上时间紧张而长期不吃早餐，这种做法不仅降低了工作效率，更重要的是对身体损害很大。如果长期不吃早餐，各种疾病都会找上你，还会增加肥胖、高血脂症和糖尿病的患病风险，让胃病、胆结石等疾病缠身，还会影响认知能力、学习成绩和脑力工作能力，加速衰老。德国埃朗根大学研究表明，不注重吃早餐的人寿命甚至平均缩短2.5岁。

专家表示，一顿营养的早餐应该具备5个条件，即有淀粉类食物、优质蛋白质类食物、富含膳食纤维和维生素C的果蔬、坚果和健康的烹饪方式。

根据《中国居民膳食指南（2016）》给出了健康饮食的6条建议：食物多样，谷类为主；吃动平衡，健康体重；多吃蔬果、奶类、大豆；适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉；少盐少油，控糖限酒；杜绝浪费，兴新食尚。新膳食指南建议成人每天摄入谷薯类及杂豆250~400克、蔬菜类300~500克、水果类200~350克、蛋类40~50克、鱼虾类40~75克、畜禽类40~75克、奶制品类300克、豆类及坚果25克以上、水1500~1700毫升。新版膳食指南特别针对油、盐、糖的摄入进行了指导，油的摄入量为25~30克、盐要低于6克、糖应低于50克。新版膳食指南还建议大家吃动平衡，主动身体活动最好每天6000步。

所以，如何做一顿既好吃，又满足人体营养摄取的早餐显得很重要。

健康元气生活，从三生全营养早餐开始

早晨7点到9点，是胃经和小肠经活动最旺盛的时期。也就是说这段时间消化吸收功能最好。一顿健康的早餐或者早午餐，不仅可以给你足够的能量，满足你的胃口，还能给大脑充电，开始神清气爽的一天。对于不同年龄、不同职业的人来说，营养早餐也有不同的要求，挑选适合自己的早餐很重要。

学生党

为了保证学生一上午在课堂上都能高度集中精力，早餐必须摄入足够、全面的营养，在准备一定的面包、花卷、馒头、鸡蛋等主食外，搭配一杯肽素乳可以助你开启健康营养的一天。

三生东方素养肽素乳适合正在生长发育的未成年人，是名副其实的全营养食品，产品原料为全植物来源，完好地保留了植物原料的自然纯正风格，冲调后呈均匀的乳状液状态，口感回味丰富，如牛奶般细腻爽滑，为学生大脑提供能量。

办公族

办公室白领活动量少，很容易囤积脂肪，所以早餐要尽量低脂。他们可以选择杂粮粥搭配包子，烧饼夹点酱肉和生菜、西红柿、黄瓜等。另外，搭配三生东方素养复合肽饮料，保证一天精力满满。复合肽饮料采用双肽复配、强强组合的方式，充分发挥食源肽的营养靶向性和功能特性，同时搭配其他功能营养成分，从而实现有效改善健康的目标。

老年人

许多老年人活动量低，同时消化功能变差，还容易出现便秘问题。所以，老年人的早餐应该要达到少肉、低脂、高纤、容易消化这四个指标。许多老年人偏爱清粥小菜等清淡食物，这样可能导致蛋白质摄入不足，而蛋白质是骨骼最需要的营养素之一，长期缺乏蛋白质容易使人骨质疏松，还增加老人骨折的风险。建议喝粥的同时最好搭配鸡蛋或者泡上一杯肽素乳或者东方素养，达到身体营养的补充。

衡量一个人是否幸福的标准之一就是能和家人一起共进早餐，和家人一起享用营养丰富的三生素养早餐更是最优选择！东方素养，至纯分享，七星级的早餐，给您和家人提供全天的营养，保证一整天的工作和学习都充满动力，你也可以是“早餐达人”哦。

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