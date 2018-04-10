2018新“肽”度，三生开启全新营养早餐革命

早餐的重要性不用多说，按理说应该好好吃、用心吃，但现实情况却是——不少人早上起来，随便买点油条、烧饼、面包等作为早餐，匆匆了事。长期下去，对人体危害甚大。

你随便应付身体，身体就会随便应付你

·孩子不好好吃早餐，注意力易不集中

孩子早上不吃、或吃不好早餐，就没有足够的碳水化合物保证稳定的血糖，大脑就不能及时得到能量的供给，人便会感到倦怠、疲劳、精力无法集中、反应迟钝等。这种状态下，孩子还怎么应付上午繁重的学习任务和大量的脑力劳动呢？其次，胃长时间处于油腻、饥饿状态，则会影响胃酸分泌和胆汁排出，从而造成胃炎、胃溃疡，胆结石等消化系统疾病。

·男人女人不好好吃早餐，容易陷入中年“油腻”

人到中年是“多事之秋”，到了一定年纪的男人女人们，肩负工作、家庭两大重任，身心负担相对较重。前一天应酬喝多了早上起晚了，或者胃不舒服没胃口，不吃早饭的人占了大部分，就算吃，很多人也是胡乱对待自己的早餐。

不吃早餐，大脑会释放出需要高热量的信号，导致午餐和晚餐摄取“垃圾食品”的几率大增。长期如此，肥胖症、高血压、高血脂和糖尿病等都会找上门来。

尤其是女人们不吃早餐，或者吃的油腻，非常容易便秘。而一旦便秘，会导致皮肤变差，气色泛黄，人也会显得老气，还容易变胖。

·老人不好好吃早餐，容易生病

老人们信奉节俭，掉下的饭粒一定要捡起来吃掉，剩饭剩菜一定不能扔掉，有些哪怕变质也要吃掉……老人打扫剩饭剩菜已成为习惯，他们认为只有放到肚子里才不浪费，才是最大的节约，其实从健康角度来说这些习惯很有问题。

有些隔夜菜特别是隔夜的绿叶蔬菜，非但营养价值不高，还会产生致病的亚硝酸盐。特别是我们常见的肉蛋豆奶等高蛋白食物，更是吃不得。这类食物暴露在空气中，容易导致细菌大量繁殖，一旦这类食物储存不当，很容易导致食源性疾病的出现，比如我们常见的恶心呕吐、腹泻腹痛等等。

既然早餐如此重要，那怎么吃才健康？在健康的同时，又能满足现代人对于快速方便的需求？

三生，引领早餐新“肽”度

三生遵循“素养”的健康理念与养生智慧，紧随时代脚步，引领科技发展食源肽领域的国内权威机构中国食品发酵工业研究院合作，研发了一系列帮助人类实现健康的产品。

东方素养，纯天然的有机代餐食品

东方素养甄选了数十种纯天然的精心甄选谷物、蔬菜、水果、菌菇、藻类五大类别，根据中国居民膳食宝塔原理搭配，并且采用真空冷冻干燥技术，最大限度地保留食物中的活性成分，精心研制，不添加防腐剂、人工色素，安全有保障，为我们的早餐提供健康与纯净！

肽素乳，真正的全营养食品

肽素乳是名副其实的全营养食品，产品原料为全植物来源，适合素食人群以及普通消费者人群，可作为早餐或者代餐，长期食用能够改善体质，增强免疫力。不仅如此，肽素乳特别添加的植物活性肽，具有多种生理调节功能，尤其适用于免疫低下者、胃肠功能紊乱人群、婴幼儿和正在生长发育的未成年人、老年人、孕妇、乳母、以及术后康复人群、以及健身爱美人士。

复合肽，有针对性的营养食品

东方素养食源肽饮料系列将最新6大前沿食源肽的研究成果率先运用，采用双肽复配、强强组合的方式，创新开发悦培、劲培、纤培三款素配复合肽固体饮料，同时结合其他具有功能相近的营养成分，充分发挥了食源肽和辅配营养的协同效应，从而使产品效果更佳，为机体健康注入更多活力。

21世纪将是肽的世纪，选择肽早餐，为健康筑起“长城”，让老人、小孩、男人、女人们都能吃到健康的早餐、营养的早餐、方便省心的早餐。

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