“抓带脉”养生减肥法 让您入夏后亮出小蛮腰

由于生活忙碌，无暇锻炼，肥胖的问题困扰着很多人。许多青年朋友更是早早长出了“游泳圈”，尤其是腹型肥胖（向心性肥胖）的朋友更加明显。因此，“抓带脉”作为一种简单易学的养生减肥方法，逐渐走向了人们的视野。

带脉如绳，系于腰间

在了解“如何抓带脉”之前，首先应当了解“什么是带脉”。“带脉”在中医学中，是人体奇经八脉之一，起于季胁（胁下小肋骨），斜向下行，于腰腹部，横行绕身体一周，并于带脉穴（侧腹部，第 11 肋骨游离端下方垂线与脐水平线的交点上） 处再向前下方沿髋骨上缘斜行到少腹。

不同于其他的十二经脉以及奇经八脉，它是唯一一条横向循行的经脉。这条经脉就好像一条绳子一样，将所有的经脉系在一起，又系在人体的腰间，所以称为“带脉”。

以“带”束经脉，调和疏通

唐代杨玄操在注释《难经》时曾说：“带之为言，束也。言总束诸脉，使得调柔也。”带脉就像人的腰带，腰带能约束裤子，不让它松懈，而带脉能约束纵行之脉（即十二经脉、阴跷脉，阳跷脉等），加强各经脉之间的横向联系，起到协调和柔顺的作用。

带脉功能失调，就会产生无力约束所致的各种弛缓、痿废诸证（子宫脱垂、带下，局部赘肉等）。此外，带脉还与妇女的经、带关系密切，就是专门调理月经及妇科各器官功能的重要经络。

腰腹为胞宫和下焦所处之位，约束诸脉，也就能固摄住下焦元气。《儒门事亲》说：“冲、任、督三脉，同起而异行，一源而三歧，皆络带脉。”在西医学的解剖位置中，带脉下有肋下动、静脉，并且分布着肋下神经。带脉所围绕的腰腹部位，分布着人体的肾脏、大肠、子宫、卵巢、膀胱等脏器，所以带脉的通畅与否与人体的健康息息相关，尤其是对生殖健康等方面影响较大。

带脉瘀滞赘肉生

人体的腹部为“五脏六腑之宫城，阴阳气血之发源”，腹部属阴，所有阴经都要经过腹部，如肝经、肾经、脾经等。如果所经过的经脉瘀滞，或湿邪凝聚，就易造成约束其的带脉瘀滞，精气运行不畅，从而导致周围组织代谢功能减弱，造成肥胖。

这种肥胖，一般以腰腹部赘肉为主要表现，并不一定表现为全身性肥胖。因此，腰腹部的赘肉偏多，也可以作为诊断带脉是否通畅的表现之一。自古以来，便有“男不露腰，女不露腹”的说法，说的也是对带脉的保护。平时一定要注意为腰腹部保温，不要着凉。

抓提瘦腰法

古时，通过刺激带脉来治疗妇科疾病，是一种常用方法。通过推拿或针刺调理带脉，有调经止带及疏肝行滞等作用。此方法最善消除诸经在此处的血瘀积热。而现在比较流行的抓带脉养生法，大多源于此。

以双手捏住带脉位置的皮肤、肌肉组织向外侧提捏，具体幅度可根据个人耐受情况调节，可适当用力，以感觉微痛为宜。每天坚持4组，1组提捏50下。

抓带脉虽然是一种养生方法，男女老少皆宜，但是如果有皮肤病或者周围组织损伤的人群不建议做，孕期妇女是要绝对禁止的。

此方法操作简单，效果显著。有赘肉积聚的腰腹部，通过局部刺激有利于皮下脂肪的代谢，减少赘肉的产生，有瘦腰的效果。带脉又有约束诸经的作用，在疏通带脉的同时，可以疏通各阴经，达到瘦全身的效果。

强肾保妇科

带脉的弛缓，还会产生各种下陷的症状。这些症状可以分为两大类，一类是带脉虚弱，提系无力，导致任脉受影响，任主胞胎，于是胎元不固，能导致胎漏（即先兆流产）；又如带脉弛缓后，小腹内的部分脏器也因而下陷，如肠下垂成为疝，胞宫下垂成为子宫脱垂等。

此外，带脉失去约束足阳明经脉的能力，会形成足部痿弱不用的症状。

另一类是痰、湿、寒、热等各种致病因素影响带脉，以致它的约束能力减退，导致妇科带下病。

抓带脉，可以加快局部血液循环，促进经络气血的运行，从而缓解腰部周围组织的寒凉及酸痛症状。提抓等动作也可以刺激到肠道，增强肠道蠕动，促进排便，减轻便秘。腰乃肾之府，通过抓提肾脏等器官的体表对应点（皆在带脉周围），也可以适当增加器官的血液循环，从而强壮肾脏。

因此，很多养生爱好者会通过“抓带脉”来进行养生保健。（刘红艳）

（本文选自国家中医药管理局主管、中国中医药报社主办《中医健康养生》杂志2018年4月刊）