腹部赘肉太难减？做到这3点让你轻松甩掉小肚腩

炎炎夏日已经来临，你是否还在为腹部上有太多赘肉，不敢穿一些漂亮衣服而感到烦恼？不必再担心!美国时尚杂志《COSMOPOLITAN》大家带来了减小肚腩的方法，一起了解一下吧!

一、均衡饮食

想要减掉腹部赘肉，首先从改变饮食习惯开始。日常三餐应选择营养均衡的健康食品，比如白肉、水果、蔬菜，同时要减少甜点、零食等的摄入。饮品上，尽量少喝碳酸饮料，因为碳酸饮料容易引起胃胀。相比之下，绿茶和水是更好的选择。

二、腹部锻炼

仅靠健康的饮食习惯还不足以减掉小肚腩。专家建议通过定期锻炼来保持健康的生活方式。其中，针对腹部赘肉的运动必不可少。比如仰卧起坐和侧卷腹，长期坚持不仅能减去多余脂肪，还能塑造强健的腹肌。

三、瘦身护理

最后，在饮食和运动过后的瘦身护理可以令减肥起到事半功倍的效果。比如瘦身精华液和瘦身精油。此外，腹部按摩对减小肚腩也非常有效。