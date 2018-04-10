预防家中老人跌倒需注意4点

跌倒只是摔了一下吗？对于老年人来说，跌倒后患无穷，甚至可能是致命的。一项基于社区老人的研究显示，中国老年人的跌倒发生率达18%，再跌倒发生率高达28.8%。

由于老年人多有骨质疏松，跌倒对老年人造成的后果非常严重，也会给家庭和社会都带来沉重的负担。因此，家中有老人的需做好以下防护：

1.改造环境。室内作为老年人活动的主要场所，室内环境的安全性尤为重要：过道照明要充足，不能有障碍物；厕所作为跌倒的高发地，可以安装扶手，并放置大面积的防滑垫（小的防滑垫更容易绊倒），如果老人的平衡功能不好，建议洗澡时使用淋浴椅或浴缸；家里还可安装报警或呼救装置，以便当老人跌倒时，家人可以及时发现；建议老人避免穿不跟脚的拖鞋，以防跌倒。

2.营养膳食。营养的缺失会导致肌肉力量减弱；年龄增长带来的骨质疏松，会使跌倒的风险和后果增加。因此建议在平衡营养膳食的同时，要注意补充钙质和维生素D。

3.适量运动。适量的锻炼不仅能改善心肺功能，还可以增加肌肉力量，从而避免跌倒的发生。

4.用药后需观察。如果老年人正在服用会增加跌倒风险的药物，建议留意其在日常生活中是否感到眩晕，如果眩晕发生频繁，应该到医院询问是否需要调整药物。