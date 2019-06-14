跌倒成为我国 65 岁以上老年人因伤致死的首位原因。每年因伤到医疗机构就诊的老年人中，一半以上是跌倒所致。日前，中国老年学和老年医学学会老龄传播分会、中国疾控中心慢病中心、国家卫健委北京老年医学研究所等7家机构联合发布《老年人防跌倒联合提示》，呼吁全社会重视跌倒对老年人健康的威胁。

中国疾控中心慢病中心伤害防控室主任段蕾蕾说，老年人跌倒与衰老、疾病、环境等多方面因素有关。衰老导致的步态稳定性下降、视听觉功能下降、肌肉力量下降、骨骼退化、平衡功能减退等，都可能使跌倒的危险性增加。

跌倒是可以预防和控制的。适当使用辅助工具，是预防跌倒的有效方法。在老年人日常生活中，提倡一个“慢”字。转身、转头动作慢，起身、下床速度慢，行进与外出也要慢。若老人不慎跌倒，一定不要急于起身，以防造成更严重的二次伤害。老年人发生跌倒后，无论受伤与否，都要及时告诉家人或医生。

段蕾蕾强调，家中是老年人跌倒发生最多的地方，改造居家环境，可以有效降低老年人在家中发生跌倒的概率。例如，在楼梯、过道等地方安置扶手；消除门槛及地面高度差；增设高度适合并带有扶手的换鞋凳；将易湿滑的地面更换成防滑材料；选用安全稳定的洗澡椅，并采用坐姿沐浴；在淋浴区和坐便器附近增设扶手；在卧室通往卫生间等过道添加感应灯；选择高度适宜的床，并在床边设置易伸手摸到的台灯。

《 人民日报 》（ 2019年06月14日 19 版）