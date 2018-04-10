春暖花开当心“桃花癣”

近来，省城的气温开始回暖，阳光明媚，和风吹拂，公园里、马路旁的桃花也开始绽放。在如此风和日丽的季节里，各种皮肤病也极易高发，俗称“桃花癣”“粉红疮”的春季性皮炎增长最为迅速，尤其是青少年和女性，成了皮肤科门诊的“主力军”。

A 双颊是桃花癣重灾区

近日，山西医科大学第一医院皮肤科候诊走廊上挤满了候诊患者。其中，过敏患者占了不少。戴着口罩的李女士向医生诉说自己每年春夏之交都会觉得双颊又红又痒，摘下口罩的她两颊红红的，脸上“桃花朵朵”。“今天稍微好了一点点，昨天晚上特别厉害，肿得眼睛都睁不开了……”李女士说，前一天是周末，天气很好，她约了两个小姐妹到公园散步。公园里桃花开得特别好，一片一片的，还有一些叫不出名字的其他花也都开了。一圈走下来，差不多两小时，她觉得脸上发干，还有点痒。傍晚回到家，李女士脸上就冒出了不少淡红色的小红斑，不仅痒，还有点脱皮。到了晚上，她觉得脸上干得厉害，小红斑越来越多，脸上变得又红又肿。

皮肤科主任医师任晓丽介绍说，李女士的症状就是俗话说的“桃花癣”，又称春季性皮炎，是民间对春季常见的一种面部鳞屑性皮肤病的俗称。据任晓丽介绍，桃花癣春季好发于双颊和额部，此病起初只是皮肤潮红，伴发小红丘疹，继而形成状如钱币、边界不清的斑片，上面有少量鳞屑，除局部感到痒外，也无其他不适。发病时患者多出现两腮干燥，病斑呈圆形。一些比较严重的患者，整个面部还可能出现轻微肿胀等症状。如不及时治疗，或过度治疗，都会形成皮肤湿疹化、肥厚苔藓化。

B “桃花癣”并非真的癣

任晓丽说，桃花癣又叫“春癣”或“杏斑癣”，是对春季常见的一种面部鳞屑性皮肤病的俗称。桃花癣虽然名字里头有个“癣”字，但它与医学上所说的癣——皮肤真菌病，并非一回事。癣是真菌感染，桃花癣实际上是对单纯糠疹、春季皮炎或脂溢性皮炎等一类皮肤病民间的笼统说法。

任晓丽说，春季易发桃花癣，是因为一些人皮肤屏障功能较弱，还有一些干性皮肤或有脂溢性皮炎的人，面部在受到花粉、空气污染物等刺激后，加上紫外线的照射，就会出现一系列炎症反应，这实际上是过敏引起的，与医学上所说的癣完全是两码事，只要找到发病原因，对症调理身体，桃花癣大多数情况下是可以自愈的。任晓丽特别提醒大家注意的是，门诊中发现许多人把桃花癣误以为是皮肤癣，自行涂抹抗真菌感染药物，结果可能不管用或越治越重。

C 避开过敏源 勿用热水止痒

任晓丽提醒，预防桃花癣关键是要避开过敏源，注意防晒和补水。过敏体质的人最好少到花树下站立，更不要“拈花惹草”，必要时外出打伞或佩戴口罩，避免长时间晒太阳。外出回家后要立即洗脸，把皮肤上的有害物质清除干净。在洗脸的过程中，不要用碱性强的肥皂，以免刺激皮肤。淋浴后，特别是用较热的水淋浴后，皮肤处于脱脂又脱水的状态，这时要尽快擦面霜，否则如遇阳光照射，皮肤就会出现红斑脱屑。

脸上若已经出现桃花癣，不要使用任何化妆品，连洗面奶也不要用，用清水洗脸、冷敷和补水即可，切勿用热水洗脸止痒，更不能乱用去癣药，否则会加重病情，建议及时到医院皮肤科就诊，明确病因，对症治疗。可在医生的指导下使用中西药物调整过敏状态，同时注意有规律作息，保证睡眠。油性皮肤的人容易患脂溢性皮炎，有炎症、有损伤的皮肤容易受到不良因素的伤害而诱发桃花癣，因此要积极治疗原有的皮肤病。

此外，平时少吃容易引起过敏的“发物”，例如牛奶、鲫鱼等，以及高脂高糖辛辣的刺激性食物，应多吃杂粮和新鲜蔬菜水果。例如在豆类食品、米糠、五谷杂粮等食品中，都含有丰富的B族维生素，能促进皮肤光滑润泽，缺乏时常引起皮肤发红、油脂和皮屑增多等脂溢性皮炎。而维生素C缺乏时常发生“糙皮病”。维生素C在人体内不能合成，须从食物中摄取。所以，要多吃新鲜蔬菜和水果，尤其是绿叶蔬菜、西红柿、大枣、柑橘、菜花等富含维生素C的食物。(张婷)