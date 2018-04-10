尿酸高会发展为痛风吗？

坐诊名医：

兰丽珍 山西医科大学第一医院内分泌科主任医师

问

提到尿酸高，很多人第一时间想到的就是痛风。尿酸高真的会发展为痛风吗？饮食上有哪些方面需要注意？

答

高尿酸血症不等于发生痛风。实际上，仅有5%～12%的高尿酸血症患者最终会发展成为痛风。

那么，发现血中尿酸升高该怎么办呢？不论任何年龄、性别，血尿酸>420umol/L时应及时就诊，做一个全面的体检，包括血压、血脂、血糖以及肝肾功能等，全面评估健康状态，定期检测血尿酸指标。

另外，除了多运动、改变生活习惯外，还可从饮食入手，降低血尿酸浓度，避免痛风的发生。在均衡饮食的基础上，少吃红肉和内脏，尿酸是嘌呤类的代谢产物，而嘌呤类物质主要存在于肉类和动物内脏中，如猪肉、牛肉、猪心、猪肝等；沙丁鱼、贝类、蟹、虾等海鲜中也含有丰富的嘌呤，是全球医学认为的痛风危险因素之一，应少吃；高脂饮食会导致肥胖和代谢紊乱，极大程度上影响了肾脏对尿酸的代谢，因此提倡低脂饮食，并适当增加杂粮、薯类等谷物以及蛋白质的比例。

酒精在体内代谢产生乳酸，竞争性抑制尿酸的代谢，且二者含有较高浓度的嘌呤或能代谢为尿酸的物质，应减少或避免饮用白酒、啤酒；维生素C能促进体内沉着的尿酸盐溶解，防止结石形成，促进尿酸排泄，故要多吃蔬菜、水果，但对于痛风急性期服用秋水仙碱的患者应避免维生素C大量摄入，以免降低药效。