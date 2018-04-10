断奶的时候，怎么正确回乳呢？

坐诊名医：

朱永军 山西中医学院附属医院乳腺科主任，主任医师，硕士研究生导师。现为世界中医药学会联合会乳腺病专业委员会常务理事，山西中西医结合学会乳腺病分会常务委员，中华中医药学会外科分会委员，国医大师吕景山先生的弟子。从事外科乳腺工作20余年，擅长乳腺疾病的早期诊断、治疗和预防，尤其是中西医治疗乳腺增生、乳腺炎、纤维瘤及中晚期乳腺癌的术后辅助治疗。

问

孩子1岁半了，也到了给宝宝断奶的时候，这个时候应该怎么正确回乳呢？有哪些快速安全的回奶方法？吃了回奶药会不会影响二胎的哺乳？

答

回乳，是每个哺乳期妈妈都会经历的一个阶段。我在门诊经常会遇见一些关于回乳引发的问题，比如回乳过程中乳房出现肿块、回乳不尽、甚至并发乳腺炎等等。那么我们先了解一下什么是回乳。

回乳俗称回奶、断奶，其实这是回乳的两个阶段，简单地说回奶是让乳汁减少、停止分泌，断奶是停止哺乳。顺序一般是先回奶再断奶。

一般的哺乳时间为1-2年，可以根据自身情况决定断奶时间，尽量避开严冬和盛夏季节，以免孩子不适应，另外如果孩子出现感冒、腹泻、食欲不好等应暂缓断乳。回奶的方法主要包括自然回奶和人工回奶，自然回奶是最好的回奶方法，主要是减少喂奶的次数和时间，让乳房停止分娩乳汁。人工回奶包括饮食调节和服用回奶药，断奶期间胀奶的妈妈也可以在通乳师的帮助下回奶。但我们一般还是提倡自然回乳。

关于自然回乳，回乳是个循序渐进的过程，断奶前，先要逐渐减少喂奶次数及哺乳的时间，间隔时间逐渐变长，乳汁会逐渐减少。待孩子逐渐适应后再行断奶。断奶后，如果出现乳房憋胀明显，伴有疼痛，可以手排或吸奶器吸出，不憋胀为宜，切记不可吸空。

关于药物回乳，如母乳较多，或紧急情况需回乳，可以选择药物回乳。在医生指导下，可服用中药炒麦芽，西药维生素B6、乙烯雌酚、溴隐亭等。虽然是药物回乳，但大家可以放心，药物回乳一般不会影响二胎的哺乳。

回乳后，可能有的人还会有少量乳汁排出，不必紧张，乳管恢复时间不同，有的人时间短，有的人时间长，乳房内残余乳汁也无需处理，会随着乳腺组织的萎缩退化，一起吸收。记住不要盲目排乳，造成不必要的乳腺损伤。

最后讲讲回乳后乳房的保养。饮食方面，回乳期妈妈的饮食宜清淡，少食油腻少饮汤水，多食蔬菜水果；穿着方面，可穿一些合身内衣，托起固定乳房，减轻乳胀疼痛；回乳期间如果出现局部皮肤发红、发热甚至有肿块等症状，不要自行热敷、外敷药物，应警惕乳腺炎的发生，及时找专科医生就诊。(李永江)