过度迷信中药，一颗结石报废一只肾

53岁的李先生怎么也想不到，一颗小小的结石，居然让左肾重度肾积水，彻底报废了！诊室里，他脸色苍白，满头虚汗，不断颤抖，嘴里重复说着，我的左肾不能切啊，千万要保住，求求你医生，花多少钱都行！

清明小长假坐门诊，浙江大学医学院附属邵逸夫医院泌尿外科副主任医师陈艺成对这一幕印象深刻，当天晚上在朋友圈里有感而发——

已经遇到十几个了，都是有结石不手术，在当地某“高人”处配中药排石治疗，结果拖成重度肾积水，要切除。现在要我保肾，我也无能为力。大家有结石一定要做CT，明确结石位置、大小。

李先生在金华做销售，人斯斯文文的，谈吐也还可以，但胆子特别小。早在2002年，他就被查出肾结石堵住输尿管，开了个大刀，疼得好几天下不来床。

诊室里，他撩起衬衣，把左下腹10cm的刀疤指给医生看，“伤口这么长，走路都扯着痛，太遭罪了。后来查出来，石头没取干净，我可不敢再动第二次刀了，就托朋友找了个中医。”

中药断断续续吃了十多年，身体没什么大的不舒服，李先生想着，小结石嘛，也就随它去了。最近，他发现自己起床老腰疼，小便也红红的。

结果，CT检查发现，李先生的输尿管里有一颗2cm大的结石，更为严重的是，左肾的体积变大了一倍，重度肾积水，肾壁变得很薄，整个肾完全丧失功能。

陈艺成医生说，李先生原来的肾结石，长期伴随尿液冲刷，掉到输尿管里，形成梗阻，久而久之结石越变越大。“肾脏好比水箱，输尿管是下水管，一旦下水管堵住了，水排不下去，水箱的水积得过多，时间一长，当然会报废。”

左肾失去功能，右肾功能会代偿性增加，短期不会影响总肾功能。但对李先生来说，少了一个肾脏，就更要注重肾脏保养，因为一旦仅存的肾脏得了病变，可能导致全身毒素无法排出。

每每遇到这样的病例，尤其是找什么来路不明的“高人”指点，让陈艺成医生很惋惜，患者如果早点到医院，结果显然是两样的，“十多年前，主要是开大刀，现在手术已经很微创了，一个细镜子伸入体内，激光碎石，没有刀口，术后6个小时就能下床，不痛苦的，不用害怕。”

他指出，对于0.6cm以下的小结石，中药排石对部分患者具有一定效果，但注意随访，及时做CT确定结石大小。服用中药超过一个月之后，效果不明显的患者，建议还是到医院手术。

据统计，目前中国约有6120万成人肾结石患者，几乎每17人里就有1人患肾结石，且南方高于北方，农村高于城镇，男性高于女性。

陈艺成医生说，从临床上来看，肾结石的患者的确越来越多，年龄最小的才十五六岁，有的患者夸张到，一颗肾结石长到8cm，像鹿角一样，把肾脏都塞满了。(郑琪)