女儿查出白血病 父母无奈揭身世

30岁的黄梅女孩梅李佳，在今年3月25日生日当天，被确诊为急性单核细胞白血病。因为需要直系亲属为骨髓配型，她并不是爸爸妈妈“亲生的”这个秘密，也在隐瞒了30年后，被养父母主动揭开。

一方面，是养父母的真爱相随，不离不弃；另一方面，在获悉女儿生病的现状后，素未谋面的亲生父母和3个姐姐、1个弟弟，也赶到武汉协和医院，撸起袖子捐髓配型。

幸福来得如此猝不及防，梅李佳一下子同时拥有了两对爱她的父母。她说：“感谢上苍眷顾，如果能幸运挣脱病魔，今后我一定要好好孝敬他们。”

生日查出白血病，得知父母非亲生

4月8日，躺在武汉协和医院病房内，30岁的黄梅女孩梅李佳百感交集，自己不是妈妈亲生的，从拒绝相信到最后接受，她花了几天时间。

事情要从半年前说起：当时，梅李佳从黄梅县城到武汉一所三甲医院求医，准备尝试做试管婴儿。她租住在武昌，每天打促排针。3月上旬，就在她取卵前一天，被查出身体异常，下腹疼痛，发热头疼，全身出现紫斑。生病后，她体重从110多斤，一下子降到了98斤，随后住进了协和医院。

爸爸梅细炎和妈妈李先花，急忙从黄梅老家赶到武汉，在医院附近租房照顾女儿。3月25日，梅李佳的生日，经过穿刺，她被确诊为“急性髓性白血病”，属于白血病中比较凶险的一种。

几天后，妈妈李先花郑重地对她说出一个隐瞒了30年的惊天秘密：“女儿呀，其实你不是我们亲生的。”

再几天后，一群“陌生人”来到梅李佳的床头。其中，就有她30年从未见过面的亲生父母，还有3个姐姐和1个弟弟。

对身世：有过怀疑，不曾相信

梅李佳高中毕业后，曾就读于鄂东职业技术学院，2010年后在黄梅县人民医院当过6年护士。

尽管看惯了生离死别，但这次得病经历，依然让她无比震撼。“我从没想过，我不是妈妈亲生的。”这个心结，直到梅李佳患病后，妈妈李先花揭穿真相，她依然不愿相信。得知真相后，梅李佳好几天沉默不语，这可急坏了养父母。

对于身世，其实梅李佳早在小学三年级时，就曾怀疑过—— 一次，她在家里翻箱子，发现了一张红纸条，上面写着她的生辰八字。“当时，我的第一感觉，就是认定这东西和我身世有关，想把纸包烧掉。”但最终她悄悄放了回去，当作什么事都没发生。

“这么多年，也从没跟妈妈提过这事。”梅李佳说，因为从内心来说，她早认定眼前疼爱自己的爸爸妈妈，就是亲生的。

“爸妈特宠我。吃的用的，只要是别人孩子有的，他们想尽一切办法满足我。”梅李佳回忆，小学毕业时，父母从单位下岗后，一直都找不到工作。初中毕业时，得知家里经济状况窘困，她主动提出不想读书了，妈妈让她不要想太多，说就是讨饭也要供她读书。

对女儿：视如己出

夫妻俩说，对女儿梅李佳的身世，不论是当初选择隐瞒，还是现在选择公开，均源于一份无法割舍的爱。74岁的养父梅细炎，是一位通晓事理的老军人，80年代转业后到黄梅县供销社下属的农资公司工作。67岁的养母李先花，则是一位普通的家庭主妇。两人话不多，没有大道理，但十分淳朴。

梅细炎说，1988年，7岁的儿子因患急性肾炎不幸夭折。当年，就在他和妻子悲痛之际，通过中间人得知，有个刚出生仅一个月大的女婴，亲生父母因生活困难要送人。“佳佳（小名）刚抱回，长得十分乖巧可爱”，他们夫妻二人各取一姓，为女儿取名“梅李佳”，多年来视如己出。

“佳佳还在读小学时，佳佳亲生父母通过中间人，表示想见女儿一面。”梅细炎表示，担心女儿接受不了，怕影响她的心理健康，最终几经考虑，最后婉拒了。“如果女儿没有生病，我们真想把这件事一辈子烂在肚子里。”

李先花说，这次揭开女儿身世，一方面是知道只有血缘亲属之间的骨髓配型，才有更大成功几率；另一方面，等她和丈夫百年后，女儿能和几个亲生姐弟常走动，在这个世界上不至于太过孤单。

亲人和梅李佳长得太像了

让梅李佳感动的还有，她生病后，33岁的丈夫蒋涌以男人特有的担当，为她撑起了一片天。自梅李佳生病后，蒋涌一直奔波在武汉医院和黄梅单位两地之间。

“如果没有这场病，我们小日子肯定会过得很好！”蒋涌告诉记者，作为局外人，他目睹岳父母和妻子之间，完全和亲生没有两样。这让他相信，这个世界上，真有超越血缘的亲情存在。

蒋涌告诉记者，这次岳父母十分开明，主动告知了寻找妻子亲生父母的线索，并提供了中间人的联系方式。

询问得知，妻子亲生父亲姓柯，家有三个女孩。蒋涌说，由于中间人提供的妻子亲生父亲电话已变动，无法联系上，最后他通过多方打听，终于确认了妻子亲生父母的家，位于黄梅独山镇骑龙村。

“实在是太像了！”蒋涌告诉记者，3月31日，等他赶到骑龙村时，妻子亲生父母一家人，早已等候多时。下车后看见一张张脸，他就确认妻子属于这个家庭，尤其梅李佳和二姐，两人长相几乎完全一样。

亲生父母一家随时准备捐髓

被确诊白血病以后，亲生父母、3个姐姐和1个弟弟，两次赶到武汉协和医院看望梅李佳。不巧的是，因为化疗期药物反应，梅李佳处于半昏迷状态，双方并无过多交流。

30年没见，第一次看见亲生女儿，却是在医院的重症病榻上，这不禁让梅李佳的亲生父母感慨不已，当场抹泪。

梅李佳的大姐柯女士说，梅李佳是家中老四，当年被父母送走时，才刚刚满月。她依稀记得，自己当年才5岁，还抱过四妹。事后每每提及此事，父母都追悔不已，几次通过中间人想探知四妹下落，但阴差阳错，下落不明。“我们全家一直没放弃寻找四妹。”柯女士说，这几天得知四妹下落，家人这才发现，原来四妹一直从没离开过黄梅县城，其生活长大的地方，距离亲生父母所在的小山村不过20公里左右。

柯女士表示，四妹被送走，母亲又生了弟弟。现在，家中三个姊妹和最小的弟弟，都已成家立业，弟弟也生了小孩，母亲正在帮忙带孙子。大姐说，父母都是老实巴交的农民，不懂什么大道理。四妹生病后，只要有需要，包括她在内，所有家人都愿意随时到医院给四妹捐骨髓。

记者了解到，住院不到1个月，梅李佳治病已经花去20多万，而如采取骨髓移植的治疗方案，保守预估所有治疗费过百万。目前，通过“水滴筹”平台，梅李佳已筹措到医药费17万元，但这仍有很大的差距。广大读者朋友，如果您愿意为这个特殊的家庭伸出援助之手，可直接捐款给梅李佳。捐款账号：梅李佳 工商银行621558 1814007211567

记者尹勤兵