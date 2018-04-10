有关统计显示：儿童胃炎患病率高达45%—84%

近日，六岁女孩阳阳（化名）一直说肚子痛，尤其是肚脐周边更是疼得厉害，加上胃口不好，一整天都吃不完一碗饭，一去医院检查，被医生告知阳阳得了慢性胃病。

家人很纳闷，阳阳才五六岁，怎么会患有胃病？对此，医生表示，人们都认为慢性胃病是成人的“专利”，很少将小儿腹痛等问题与慢性胃病联系起来，由于大多患儿对腹痛部位、性质表达不清，常泛指肚脐周围，以至于许多父母甚至医生将孩子的腹痛草率地定性为“肠虫症”或“肠痉挛”。目前，胃镜检查在儿科临床应用已经普及到市、县医院，临床实践证明，小儿消化内镜在儿科领域诊治是安全的，能及时明确病因、部位和性质，为制订有效的治疗方案提供可靠依据，建议儿童患者定期做胃镜检查。

小儿胃炎已成儿科消化系统多发病

据了解，阳阳家住清城区，过去半年间，时不时闹肚子痛，主要是肚脐周围一阵阵的隐痛。疼痛厉害时，阳阳还伴有呕吐，还经常感冒、发烧，原先白白胖胖的阳阳消瘦了不少。

阳阳的爸妈非常着急，想弄清楚是什么原因。一年来，带着女儿到当地诊所、医院多次就诊，做了各项检查，被诊断为“肠痉挛”“肠虫症”“肠系膜淋巴结炎”“胃肠功能紊乱”等，服用“肠虫清”、解痉药。药没少吃，但症状却没有得到改善。

阳阳的妈妈觉得不对劲，在一位好友的介绍下，带阳阳去看了专科医生，做了胃镜，结果发现女儿患有严重的胃窦溃疡。随后经过专科医院正规疗程药物治疗后，阳阳的“肚子痛”消失不见了。

医生介绍，胃炎是指某一种或几种有害因子，包括物理性、化学性或生物性因素作用于胃黏膜发生炎症性改变的一种疾病。在我国，据有关资料统计：儿童中胃炎患病率达45%—84%，可以看出小儿胃炎已经成为了儿科消化系统疾病的多发病。据国内不完全统计，慢性腹痛约占小儿腹痛总数的50%以上，小儿因频繁腹痛或经常性呕吐会影响正常学习、生活，甚至影响生长发育。

有调查数据显示，在接受胃镜检查的患儿中，腹痛患儿检出胃病的比例也很高。可以说，慢性胃病已成为小儿慢性腹痛的主要原因之一。据有关统计资料显示，HP（即幽门螺旋杆菌）感染在发展中国家较发达国家高，5岁以下儿童感染率在50%以上，北京、上海、广州等地区的感染率为15.7%—45.2%。

医生表示，患儿胃病表现没有成人那么典型，症状很隐蔽，很容易漏诊、误治，小儿有胃病常表现为腹痛、腹胀、呕吐、饱食、厌食、营养不良甚至呕血、拉血便等，尤其有胃病家族史的患儿患病率更高，因为幽门螺旋杆菌常经过共同进食口对口传播。

建议家庭中实行分食制

据了解，医院小儿消化科疾病以功能性胃肠病为主，儿童患者胃肠无器质性异常，却出现腹痛、排便困难、胃口不好等症状。功能性胃肠病一般由饮食失调、休息不好等诱发，偶尔出现、症状轻微、肚子柔软的可在家观察情况。而器质性胃肠病中，感染、胃和十二指肠慢性病最常见。

在医生看来，如果孩子表情痛苦、大汗淋漓、肚子很硬甚至不让碰的，可能是急性胃肠感染，应该到医院治疗。

如果孩子持续半年以上反复肚脐周围或剑突下疼痛，可能显示孩子有器质性疾病，尤其是家人有胃病的孩子，易在生活中感染幽门螺旋杆菌导致慢性胃炎。这类孩子本身胃酸分泌较多，易胀气、泛酸，平时应少吃酸味及辣味食物，糯米、汤圆、汽水等产酸的食物也应尽量避免，红薯、芋头等粗纤维食物对排便困难的孩子来说是“宝”，但胃消化功能不佳的孩子不宜过多食用。

儿童胃病重在预防。医生指出，预防小儿胃病主要包括：早期去除各种诱发或加重胃炎的原因，避免精神过度紧张、疲劳，减少压力，注意休息，保证睡眠，加强锻炼。改善不良饮食习惯，定时定量，少食辛辣刺激的食品，注意营养搭配。注意气候变化，防止受凉。积极治疗口腔、鼻咽部慢性感染灶，少用对胃黏膜有刺激的药物。

为了防止幽门螺杆菌的传染，家庭中最好实行分食制，大人不可口对口喂哺小孩，要坚持口腔清洁卫生，勤刷牙，清除藏在牙垢中的幽门螺杆菌；加强防病意识，早期诊治，一旦发现孩子腹痛、饱食、消瘦、无故贫血等情况，家长们要重视，马上带孩子找正规医院专科医生诊治，及早明确诊断，做到早治疗，防止遗留病根，影响小朋友身体健康及生长发育。

腹痛可以做个胃镜检查

近年来，随着医疗检测手段的不断进步，小儿因“腹痛”而接受胃镜检查的比例也在上升。

目前，小儿慢性胃病的检查方法主要有两种：一是胃镜，二是胃肠X线摄片。由于小儿慢性胃病的病变多局限在黏膜层，胃肠X线摄片较难发现病灶。而胃镜检查能直接观察胃黏膜有无糜烂、溃疡、炎症等情况，且能在病变部位取少许黏膜组织做病理组织学切片检查，是目前国内外公认的诊断慢性胃病的首选方法。

不少家长担心小孩子做胃镜不安全，会有疼痛和创伤性，也担心孩子会有心理阴影，因此不愿意给儿童做胃镜。其实小儿腹痛很有必要做胃镜检查。

据了解，对久治不愈的胃肠病患者，引起胃痛的原因有很多，不同类型的胃肠疾病表现出来的症状可能很相似，这就使得胃肠疾病的治疗容易缺乏针对性，因此要想取得很好的疗效，必须仔细检查，明确诊断，才能早发现早治疗。

据了解，胃镜检查在儿科临床应用已经普及到市、县医院。临床实践证明，小儿消化内镜在儿科领域诊治是安全的，能及时明确病因、部位和性质，为制订有效的治疗方案提供可靠依据。此外，小儿胃镜的检查过程与成人相似，但由于小儿胃镜的管径比成人胃镜细很多，小儿的不适反应要比成人轻，且患儿年龄越小，不适反应越轻。目前，清远市妇幼保健院、清远市人民医院等医院都可以开展无痛胃镜检查。