肿瘤专家赵东兵：让幽门螺旋杆菌传播止于公筷

疫情期间，分餐制成为热门话题，而与共餐密切相关的幽门螺旋杆菌也再度受到广泛关注。

什么是幽门螺旋杆菌？幽门螺旋杆菌，简称Hp，是革兰氏阴性、微需氧的细菌，生存于胃部及十二指肠的各区域内。它是多种胃病的致病菌，是引起胃炎、消化性溃疡的主要原因，也是胃癌的高危因素。

人们常说，十人九胃，有胃病的人多，其实也和幽门螺杆菌的广泛存在有关。我国是幽门螺旋杆菌感染高发国家之一，数据显示，我国幽门螺旋杆菌成人感染率超50%，80%-95%的慢性胃炎患者、70%的胃溃疡患者、95%的十二指肠球部溃疡患者和89%的胃癌患者都与幽门螺旋杆菌感染有关。

对于幽门螺旋杆菌高感染率，国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科副主任、主任医师赵东兵近日表示，“幽门螺旋杆菌的主要传播途径是人与人之间的口口传播或者粪口传播，也就是说我们在就餐时，它可能通过唾液、通过我们使用的筷子以及一些不注意的方式进行传播。”

近日，北京、上海、广州、山东等多省市发出倡议，建议采取分餐制，提倡使用公筷公勺，不用私筷夹菜劝食。赵东兵指出，共餐是感染幽门螺旋杆菌的重要途径之一，倡导分餐制、使用公筷是有效降低和减少幽门螺旋杆菌的一个非常重要方法，为了家人健康，应采取分餐制，让幽门螺旋杆菌传播止于公筷。

除了分餐之外，日常生活中，建议通过以下方法减少幽门螺旋杆菌感染的机会：

1.勤洗手，可以有效避免幽门螺旋杆菌通过手部进入口中；

2.喝开水不喝生水，吃熟食不吃生食；

3.严格刷牙，牙具要放在通风的地方，注意口腔卫生、防止病从口入；

4.避免使用手喂送食物以及口口喂养幼儿；

5.进食定时定量，食用易消化、细软的食物，忌辛辣食物；

6.每餐过后及时清洗餐具，经常进行消毒处理。（宫晓倩）