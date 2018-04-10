锻炼协调能力 老人干点家务活力强

郑先生常年在外地奔波，心中时常惦念家中的老父亲。近些年随着经济状况逐渐好起来，为了让父亲生活得更轻松，郑先生专门雇了一个保姆，负责父亲的日常饮食起居。保姆很尽责，包办了所有家务活，可老人身体却大不如前，而且总爱忘事。后来，郑先生想起父亲常说：“别人都帮我把所有事干了，我不等于混吃等死吗？”受父亲这句话的启发，郑先生把保姆改成钟点工，定期给父亲家做清洁，其他一些力所能及的家务活还是让父亲做，老先生身体渐渐硬朗起来。

这是为什么？美国拉什大学医疗中心曾做过一项研究，招募716名、平均年龄为82岁的志愿者。结果显示，所有身体活动，包括做饭、洗衣服、刷完、打扫卫生等活动都与老年人患阿尔茨海默病风险降低存在关联。

其实，对于晚年生活比较丰富的老人，他们或在事业上发挥余热，或兴趣、交友广泛，让他们从日常家务劳动中解放出来，正好投入到喜欢的事情中。但对于大部分老人来讲，晚年生活不见得有那么丰富多彩的活动安排。这种情况下，老人做做家务活不仅能打发时间，还可以活动起来，锻炼手眼协调能力，保证一定的日常认知功能训练。

对于健康状况一般的老人，也没必要剥夺他们所有的家务活。美国研究人员调查了337名行动不便且有慢性疾病的老人（年龄最大的94岁），一般这些人不太适合做家务活。但研究人员发现，收拾房间等家务劳动对老人的身心健康有积极影响，会让老人感受到自身的价值，形成积极的心态。同时，干净的室内环境能抚慰其心灵。

不过，老人做家务活也要量力而行。德国莱布尼茨研究所研究人员发现，做家务活比较多的人感觉自己更健康，但那些干活时间特别长，同时睡眠时间过多或过少的女性，健康状况更差。也就是说，老人做家务活的同时，要注意休息。如果需要做的事情比较多，可以和老伴儿分工，各自选择较为擅长的一类家务活。从调查来看，女性更关注烹饪和采购，男性则把更多时间花在园艺和家庭设施维护上。▲