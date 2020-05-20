疫情之下，土耳其父亲承担更多育儿责任

◆ 土耳其有800多名父亲于2019年加入了父亲支持计划，他们在家中分担更多的护理工作，并在社交媒体上挑战其他父亲参与家务，提高与孩子相处的时间质量。

◆ 在新冠疫情暴发后，由于在线干预，之前在该项目下创建的WhatsApp群组变得更加活跃，父亲们之间的互动也增加了。大多数父亲都拍照、录下自己和孩子一起做拼图、玩游戏等创造性活动的视频，或者打扫卫生、做饭等家庭护理工作的视频。

由于新冠疫情的暴发，许多人留在了家里。在土耳其，父亲们正花更多的时间陪伴孩子，承担更多的儿童保育和家庭责任，这要归功于民间社会组织母婴教育基金会实施的父亲支持计划。

据联合国妇女署欧洲和中亚区域办公室近日披露，母婴教育基金会在欧盟——联合国结束西巴尔干和土耳其暴力侵害妇女区域方案“执行规范 转变思想”框架内，实施了一个关于促进支持性别平等和结束暴力侵害妇女行为态度和行为的创新战略项目，不久这个项目将在区域方案第二阶段继续开展活动。

土耳其有800多名父亲于2019年加入了父亲支持计划，他们在家中分担更多的护理工作，并在社交媒体上挑战其他父亲参与家务，提高与孩子相处的时间质量。

“因为新型冠状病毒的缘故，过去三周我没去上班，我和妻子、孩子们一直待在家里。我们玩游戏。我们还种了花，现在我们每天观察花儿的生长。我们还和我妻子一起做家务。比如，她打扫，我擦洗。我们正在尽最大努力保持健康。”来自土耳其西部城市马尼萨的尤克塞·拜尔说。他是父亲支持计划的参与者，有一个8岁女儿和7岁儿子。

父亲支持计划倡导男性履行父职和性别平等，专为3~11岁儿童的父亲设计。2019年，来自土耳其8个不同省份的867名父亲完成了为期13周的计划。其中一些父亲还继续参加了2020年由培训师举办的在线课程。

母婴教育基金会计划和实地协调员艾哈迈特·切丁介绍，在新冠疫情暴发后，父亲支持计划培训师继续通过不同在线渠道为父母亲们提供育儿支持。他们推荐儿童活动，推出简要课程，并就如何在新冠疫情封锁期间培养父亲的育儿技能提出建议。

由于在线干预，之前在该项目下创建的WhatsApp群组变得更加活跃，父亲们之间的互动也增加了。大多数父亲都拍照、录下自己和孩子一起做拼图、玩游戏等创造性活动的视频，或者打扫卫生、做饭等家庭护理工作的视频。

艾哈迈特·切丁说：“父亲们在WhatsApp群组和社交媒体账户上分享他们的经历照片、视频，鼓励其他父亲也这样做。”

“研究表明，在土耳其全国范围内，妇女承担着大部分家务，即使妇女是全职工作者。在新冠病毒成为全球大流行病之前，妇女从事的无偿护理和家务劳动是男子的五倍。在这一流行病的背景下，对护理工作的需求增加，加深了已经存在的性别不平等。”区域方案“执行规范 转变思想”主任尤兰达·艾瑞特说，这就是为什么，我们希望通过父亲支持计划，鼓励男性平等分担家务和照顾儿童的责任。

母婴教育基金会的代表们还通过WhatsApp与父亲们分享每日视频和节目摘要，以确保父亲支持计划组的连续性。

“最近，我们玩了一个由母婴教育基金会分享的游戏。和孩子们一起玩非常愉快，我和他们一样喜欢这场比赛。孩子们有着惊人的想象力。”另一位来自布尔萨省的项目参与者阿里·埃克伯·巴尔库说。

母婴教育基金会还致力于制作关于体力、心理社会复原力和家庭关系的综合内容，包括关于分担家庭责任和在疫情暴发期间打击家庭暴力等。

“考虑到这一时期妇女的负担增加，母婴教育基金会也继续通过我们的母亲支持计划支持母亲。” 母婴教育基金会总干事布尔库·贡杜兹·马什阿拉克说。（于怀清）