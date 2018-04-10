“大补药酒”藏乾坤 “养生买家”也获刑

听说“虎骨酒”“鹿茸大补酒”“毒蛇酒”能“补身”，买一瓶试试？这样的举动原来已经触犯了刑法！记者昨日从禅城区人民法院了解到，该院近日对一起以珍稀野生动物作“药酒”的案件做出一审宣判，出售药酒及珍稀野生动物的莫某被判有期徒刑五年，购买药酒的姚某、马某，以及购买珍稀野生动物的陈某，则分别被判处缓刑。

案情：用珍稀动物制“药酒”被抓

经法院查明，2015年下半年，莫某、马某在姚某的茶庄喝茶时谈到用动物泡养生酒有益于身体健康。此后不久，莫某便向姚某出售了两瓶药酒（内含疑似虎骨肉组织6块；另一瓶有死体蛇1条），姚某向莫某支付药酒价款7万多元。莫某后来还“买一送一”，送给姚某另一瓶药酒，内有疑似死体鹰9只及鹰头1个。

莫某同时向马某出售了两瓶药酒，一瓶内含疑似虎骨肉组织8块，另一瓶有鹿茸2条、死体龟4只。马某向莫某支付药酒价款10万多元。

2017年3月初，陈某向莫某提出购买1只穿山甲、两条蛇用于请客。同年3月7日12时许，莫某驾车将1只穿山甲、两条蛇送往陈某家中，并在陈某家中宰杀了其中一条蛇。随后，莫某打算驾车搭载陈某将穿山甲以及另一条蛇送往酒店时，在小区门口被预伏民警人赃并获。当日，民警还在茶庄抓获姚某，并在其住宅缴获疑似虎骨、鹿茸、龟、鹰、蛇等动物泡的酒5瓶，泡酒物品含有疑似虎骨14块、疑似鹰死体9只及鹰头1只、疑似鹿茸2条、疑似眼镜蛇1条、死体龟4只。

同年3月22日，民警在海南省某酒店抓获马某。

经鉴定，疑似的14块虎骨确为虎的骨肉组织，而老虎属于国家一级重点保护的珍贵、濒危野生动物；疑似的两条鹿茸取自马鹿，疑似鹰死体中包含仓鸮、草鸮，以及搜出的穿山甲等，它们均属于国家二级重点保护的珍贵、濒危野生动物；龟死体为平胸龟，蛇死体及活体均为眼镜王蛇，它们都属于国家“三有”保护动物。

判决：卖酒者被判五年 买酒者被判缓刑

2017年7月24日，公诉机关对莫某、姚某、马某、陈某四人提起公诉。

禅城法院经审理认为，被告人莫某的行为构成非法运输、出售珍贵、濒危野生动物罪；被告人姚某、马某、陈某的行为构成非法收购珍贵、濒危野生动物罪。

法院指出，被告人莫某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在假释期满五年内再故意犯罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人姚某、马某、陈某归案后能如实供述自己的罪行，犯罪情节较轻，确有悔罪表现，符合宣告缓刑的条件，可以宣告缓刑。

近日，禅城法院依法判决被告人莫某犯非法运输、出售珍贵、濒危野生动物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；被告人姚某、马某、陈某犯非法收购珍贵、濒危野生动物罪，分别判处拘役六个月至有期徒刑三年不等，缓刑一年至四年不等，并处罚金人民币1万元到5万元不等。

法官说法：购珍稀野生动物 一样要受惩处

禅城法院表示，野生动物是自然生态系统的重要组成部分，保护野生动物对于维护生态平衡具有重要意义。人们通常认为，非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物的行为才构成犯罪，对运输、收购死亡的珍贵、濒危野生动物的行为不以为然，但法律为了更有效地防止破坏野生动物资源的行为，对收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物的行为也列入了刑法惩处的范围。本案中，人民法院依法判处莫某等四人相应的刑罚，有力震慑了犯罪行为，为群众走出认识误区提供了鲜活案例。

最后，禅城法院提醒市民，要增强保护野生动物的意识，自觉抵制购买、消费珍贵、濒危野生动物的行为。如发现身边有人非法出售或食用珍贵、濒危野生动物及其制品，应积极拨打报警电话进行举报。（记者刘艺明）

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《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款：非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的，或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。