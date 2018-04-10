记忆细胞13岁后停止再生

英国《自然》杂志近日刊登的一项新研究结论很惊人——大脑记忆中枢关键区域神经元（记忆细胞）在13岁以后就停止再生。这一发现推翻了早期研究结论，即人类及其他哺乳动物进入成年后，其大脑海马神经元仍可自我补充。

新研究由美国加州大学旧金山分校研究员阿图罗·阿尔瓦莱兹·巴利亚博士及其研究小组完成。他们利用标记抗体技术，标记出59个人脑组织样本中的神经前体细胞和未成熟神经元。这些样本涵盖了从胎儿到成年的所有生命阶段。结果发现，齿状回（海马体的一部分）发育神经元的数量会随着年龄增大而逐渐减少，再生的最大年龄为13岁。这意味着，记忆细胞在13岁之后就停止再生。科学家表示，在18~77岁人类群体中，没有发现“年轻的神经元”；动物中，恒河猴大脑海马神经元的发育也随着时间的推移而减少。即便在脑容量大、寿命长，且能够完成复杂任务的海豚、江豚和鲸鱼之类的“大脑袋”动物中，海马神经元再生也极其罕见。

研究员杰森·斯尼德博士在评论中指出，这项新研究与早期相关研究形成了鲜明的反差。长期以来，科学家们一直认为人类大脑海马区记忆神经元的再生可持续整个成年期。▲ （王兴旺）