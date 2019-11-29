世界卫生组织2018年统计数据显示，酒精成瘾已成全球性问题，影响着全球2.37亿男性和4600万女性的健康。英国《自然》杂志刊登美国一项新研究，揭示了酒精成瘾的秘密——喝酒可篡改大脑记忆，导致人们对酒精欲罢不能。

美国宾夕法尼亚大学表观遗传学研究所所长、细胞与发育生物学教授谢丽·伯格博士及其研究小组通过小鼠实验发现了大脑对酒精产生依赖的机制。研究人员给小鼠注射乙醇，并检测其体内化学变化。结果发现，一部分酒精会随着血液进入小鼠大脑，代谢生成乙酸盐。神经元中的乙酰辅酶A合成酶2（ACSS2）将乙酸盐转化成乙酰基，加在与DNA结合的组蛋白上。ACSS2可激活与学习相关的关键记忆基因，饮酒后，组蛋白乙酰化维持较高水平可持续达8个小时。

为测试大脑对酒精的依赖性反应，研究人员让小鼠暴露在两个不同图案的房间里，一个房间里有酒精，另一个房间里没有。经过一段“学习期”，小鼠被允许在两个房子之间自由行动。结果发现，小鼠更喜欢有酒精的房间。在降低了小鼠大脑中ACSS2的水平之后，它们对两个房间的偏好没有差别。

新研究首次证实，酒精代谢物能影响大脑海马体中神经元的表观遗传，直接篡改记忆，导致酒精成瘾。▲ （王兴旺）