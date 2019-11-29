酒精能改变人的记忆
王兴旺
世界卫生组织2018年统计数据显示，酒精成瘾已成全球性问题，影响着全球2.37亿男性和4600万女性的健康。英国《自然》杂志刊登美国一项新研究，揭示了酒精成瘾的秘密——喝酒可篡改大脑记忆，导致人们对酒精欲罢不能。
美国宾夕法尼亚大学表观遗传学研究所所长、细胞与发育生物学教授谢丽·伯格博士及其研究小组通过小鼠实验发现了大脑对酒精产生依赖的机制。研究人员给小鼠注射乙醇，并检测其体内化学变化。结果发现，一部分酒精会随着血液进入小鼠大脑，代谢生成乙酸盐。神经元中的乙酰辅酶A合成酶2（ACSS2）将乙酸盐转化成乙酰基，加在与DNA结合的组蛋白上。ACSS2可激活与学习相关的关键记忆基因，饮酒后，组蛋白乙酰化维持较高水平可持续达8个小时。
为测试大脑对酒精的依赖性反应，研究人员让小鼠暴露在两个不同图案的房间里，一个房间里有酒精，另一个房间里没有。经过一段“学习期”，小鼠被允许在两个房子之间自由行动。结果发现，小鼠更喜欢有酒精的房间。在降低了小鼠大脑中ACSS2的水平之后，它们对两个房间的偏好没有差别。
新研究首次证实，酒精代谢物能影响大脑海马体中神经元的表观遗传，直接篡改记忆，导致酒精成瘾。▲ （王兴旺）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn