癌症疫苗治愈97%肿瘤

美国媒体近日报道称，一种可治愈97%小鼠肿瘤的癌症疫苗已获批展开人体试验。科学家表示，这项新研究无疑会给彻底消灭癌症带来曙光。

不久前，美国斯坦福大学肿瘤学教授及科学转化医学首席研究员罗纳德·利维博士及其科研团队，在90只小鼠的淋巴癌、乳腺癌和结肠癌等多种癌症实验中发现，新疫苗消除了其中87只的体内肿瘤，即使肿瘤扩散到小鼠身体的其他部位，该疫苗也能治愈病症，肿瘤治愈率达到97%。利维博士表示，与发挥持续免疫作用的传统疫苗不同的是，新疫苗更趋向于一种免疫疗法，其主要机理是利用人体自身免疫系统攻击癌细胞。疫苗涉及可刺激T细胞（一种免疫细胞）的两种药物，注射进体内后，两种药物协同作用可使T细胞活化，进而消除肿瘤。动物实验发现，这些活化T细胞可以消灭全身肿瘤，阻止癌细胞生长。

目前，新疫苗的人体试验将于年底展开，主要针对淋巴瘤，约35名患者参与。如试验成功并投入临床应用，医生将再也无需移除或改变患者免疫细胞便可对抗癌症。▲ （方文革）