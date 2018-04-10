“小而美”让健身变轻松

图为几位四川成都市民正在健康仓内锻炼身体。

新华社记者 江宏景摄

就近、就便提供体育场地设施，因地制宜盘活各种资源为群众健身所用，是比较现实的选择

笔者所住的小区近来新添了几个“小而美”的健身房：几平方米大的玻璃小房子里，一台跑步机、一个存储柜，24小时自助、手机扫码即开，按分钟计费、方便快捷。对于城市上班族来说，这样的迷你健身房让下楼跑步、错峰健身不再是难题。

寻找理想的健身房，一直是城市上班族的“健身之惑”。环境、距离、服务，要想这些条件都满足，几乎不可能。于是，大量有健身需求的上班族只好跟健身说拜拜，躺在家里看电视。而今，迷你健身房、共享健身仓等新形态的出现，有助于解决健身难题。“大而全”的健身房固然不错，但身边“小而美”的健身房也提供了一种新选择。

相比于群众日益增长的健身需求，现有的体育场馆所能提供的公共体育服务还有些捉襟见肘。人们的健身需求不能得到充分满足，很重要的原因在于人均占有体育场地太少。建造新的体育场馆投入不菲，因而就近、就便提供体育场地设施，因地制宜盘活各种资源为群众健身所用，是比较现实的选择。依山、依湖、依公园建起健身步道，在街道和社区见缝插针地辟出健身休闲场地等，都是值得大力推广的有益尝试。

目前，很多社区都配备了简易的健身设施，有的还建好了健身路径，再加上“小而美”的健身房，使得年轻人和老年人都能各得其所。值得一提的是，在互联网浪潮下，群众身边的健身设施有了轻量化管理、智能化服务的发展趋势，运动锻炼的科技感和获得感更强了。

下一步，可以把健身设施建到写字楼、建到工作场所，给上班族提供更多的健身选择。也可以把可穿戴设备和互联互通的云技术设备纳入进来，用“互联网＋”形式，提供订制化的健身服务。对于健身产业来说，新形态的发展可以进一步挖掘市场潜力，满足群众个性化的健身需求，一举多赢，让健身从此变得轻松。