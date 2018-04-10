公立医院药价为啥仍比药店高

笔者70岁，曾因突发高血压高血脂病，住公立医院治疗7天。出院时，主治医生告诫：每天要服降压药降脂药。照医生开的处方，每月要近300元药费。笔者医保每月的门诊药费不够用，医院帮助申请到政府的“特种病”药费补助，每年有1000元。但这1000元必须在医院开药，不能在外面的药店买药。

经过笔者半年多的经历、观察、比较，发现同一个厂家、同一种商标、同一种包装、同一种数量的药：医院开的药要比外面药店的药起码贵22.2%，最高达73%。

举降脂药阿托伐他汀钙胶囊为例：同是“河北天方制药有限公司”生产的，同是“尤佳”商标的，同是10毫克1粒的，同是10粒装一盒的，都是2017年生产的，医院的是36.46元一盒；药店的是20.80元一盒。有的药店贵一些，但最高不超过27元一盒。笔者问医院药房，药房说不是他们定的价，说是市药品交易平台定的，医院是零加成、零利润售给患者的。叫我到区卫计委问。笔者问区卫计委，区卫计委说也不是他们定的价，叫我到区发改委和区物价局问。

在区发改委和物价局，一位工作人员解释说，医院药品价格是市里的药品交易所和药品交易平台经过招标、投标、竞价，综合择优形成的。至于有患者反映公立医院的药价比药店的零售价格还高许多的问题，他们也向市里反映过多次，一直还没有答复和解决。

照理说，由政府掌控的市药品交易所和市药品交易平台，经过招标、投标、竞价，并且是大批量采购的药品，配送到各医院，而医院是零加成零利润售出的，药品价格应该比药店的零售价更低，给患者更多的实惠。但为什么恰恰相反？

医院的药品价格关系到千家万户，是民生大事。请上级主管部门调查、解决这个问题，让老百姓在医改中有更多的获得感。

重庆梁平区 王 伟

《 人民日报 》（ 2018年04月10日 20 版）