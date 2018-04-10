研究显示：女性孕前腰围大孩子易患自闭症

一项新的研究显示，如果女性在怀孕前腰围超出健康范围，所生孩子就易患自闭症。

这项由美国西北大学的研究人员所进行的研究发现，年轻女性肥胖与将来所生孩子患有自闭症存在关联。研究人员对36451名母亲的健康数据进行了分析，她们在2007年至2008年间生育，而且她们怀孕一年里做过筛查。研究人员对这些女性所生的孩子进行了7年的跟踪调查，其中有265名孩子被诊断出患有自闭症谱系障碍。

研究结果显示，如果母亲孕前腰围达80厘米或以上，孩子患自闭症的概率就会增加65%。科学家们假定有多种因素能引起自闭症，有遗传因素也有环境因素。在环境风险因素里，有越来越多证据显示，母亲孕前腰围过大与后代患自闭症相关。

研究人员认为，两者可能是由炎症所导致的。子宫炎症与胎儿脑部炎症会涉及自闭症的发展。母体肥胖程度增加，循环免疫系统蛋白质——炎症细胞因子可能与自闭症发展有关。腰围是腹部肥胖的测量值，与炎症细胞因子增加有关，所以腰围也与自闭症相关。

（曹淑芬）