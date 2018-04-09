厌食症者克服心病“好好吃饭”

转眼又到了“三月不减肥，四月徒伤悲”的季节，不少人通过使用有效的方法来减轻自己的体重，然而，有些人却走向了另一个极端。

门诊中，一些年轻患者本应是元气满满的，然而，有的却因太瘦导致看上去十分病态，不过即使这样，他们仍然坚持节食拼命减肥，仍然担心体重会上升，甚至有些患者的检验报告明确显示他们时刻有生命危险……对他们而言，“好好吃饭”是一件奢侈的事情。

神经性厌食是以患者有意地严格限制饮食，使体重下降低于正常体重的85%，此时仍害怕发胖或拒绝正常的进食为主要特征的一种进食障碍。其主要特征是以强烈害怕体重增加和发胖为特点的对体重和体形的极度关注，盲目追求苗条，体重显著减轻，常有营养不良、代谢和内分泌紊乱，如女性出现闭经。严重患者可因极度营养不良而出现恶病质状态、机体衰竭从而危及生命，5%-15%的患者最后死于心脏并发症、多器官功能衰竭、继发感染、自杀等。

神经性厌食的患者并非真正厌食，而是为了达到所谓的“苗条”而忍饥挨饿，其食欲一直存在。患者为控制体重、保持苗条的体形而开始节食或减肥。为了限制每日热量，他们会限制每天进食的量，通常吃得很少；还有的患者会在进食后抠吐或呕吐，进行过度体育锻炼，滥用泻药、减肥药等。他们过度关注自己的体形和体重，尽管他们有的人已经非常消瘦了，但是他们仍坚持认为自己非常肥胖。

神经性厌食的患者可能伴有抑郁、情绪不稳定、社交退缩、容易被激惹、失眠等等，还可表现为过分关注在公共场合进食，常有无能感，过度限制自己主动的情感表达。对于这类患者，除了必要的药物治疗外，心理治疗也是一个很重要的方法。首先医生要与患者建立良好的关系，患者信任并配合医生；医生与患者一起制定饮食计划，在治疗的过程中建立奖励契约。医生要对患者进行解释，患者有必要了解疾病的性质，认识到科学、合理的饮食对身体发育和健康的重要性；患者主动、积极地参与治疗；医生帮助患者树立自信心，矫正不当的饮食行为，最终战胜疾病。

梅馨纯（同济大学附属第十人民医院心理科）