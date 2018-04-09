英调查：多数父母认为11岁为孩子拥有手机最佳起始年龄

据英国媒体4月9日报道，英国一项调查显示，尽管大多数父母认为11岁是为孩子购买第一部手机的最佳年龄，但六岁及以下年龄段儿童中，已有25%的孩子拥有自己的手机，其中近50%的孩子每周使用手机时间达21个小时。

据报道，75%的父母为孩子购买的第一部手机花费超过500英镑(约4441元人民币)，三星为最受欢迎品牌，苹果位居第二。

调查还发现，80%的父母对孩子使用手机的时间不设限制，75%的父母并未禁用手机使用功能，除了打电话发短信，孩子们还可以用手机听歌、看视频等。并且，38%的孩子使用手机玩游戏。

开展这项调查的专家之一利亚姆 豪利(Liam Howley)表示：“手机已经成为了日常生活中最重要的电子产品。通过调查我们发现，孩子在很小的年纪就可能拥有自己的第一部手机了，父母需要保证孩子的日常生活不被手机住主宰。”

利亚姆还补充道：“父母可以限制孩子使用手机的时间，并应多多注意孩子下载的内容。”

(实习编译：吴倩 审稿：刘洋)