国家卫健委：预计今年是手足口病整体流行高峰年

9日，国家卫生健康委员会在北京举行新闻发布会。记者从会上了解到，今年3月全国手足口病报告的病例已达2.8万例，该传染病逐渐进入流行期。与此同时，用于预防传染的EV71疫苗接种率仍较低。

记者了解到，手足口病是由多种肠道病毒引起的儿童常见传染病，是中国法定报告的丙类传染病，2010年以来，发病人数一直位列中国法定报告传染病的首位，每年平均报告病例数达到了206万例，因病死亡的人数也位列法定报告传染病的前五位。

国家卫生健康委员会疾控局局长毛群安介绍说，手足口病可引起一些重症和死亡。根据研究发现，这些重症和死亡主要是由肠道病毒71型引起的，简称EV71。

他表示，近些年来，全国手足口病呈现了隔年高发的特点，预计今年手足口病整体流行的强度将高于去年，是高峰年。

“最近监测发现，3月份全国手足口病报告的病例已经达到2.8万例，是2月份的两倍以上，病例报告数开始上升，这预示着手足口病逐渐进入流行期。”毛群安强调。

记者从会上获悉，针对手足口病，国内自主研发了拥有独立知识产权的EV71疫苗，并于2016年上市，但目前该疫苗的群体接种率还不高。

中国疾控中心传防处研究员张静介绍，如果疫苗群体接种率越高，就会产生免疫屏障，发病率大幅度下降。但是疫苗2016年上市，到目前近两年的时间，在一些地方接种率只有10%，高一点的达到50%，所以还完全不能达到形成免疫屏障的水平。

她表示，接种率低主要是由于大家对它的认识有限，此外该疫苗还是二类疫苗，可能需要家长自费。

“在有些高发地区的地方政府和职能部门经过努力，也把它纳入了新农合等多种报销机制，在财政允许的情况下予以解决，这也是非常好的事情。”张静说。

毛群安在会上也强调，希望各地结合本地的实际情况，结合疫情发生的情况做出判断，及时向家长、学生提供疫苗接种的支持，提供疫苗接种的服务和指导。

“我们最近也将对各地手足口病防控的情况开展检查督导，特别是根据最近几年手足口病疫情发生的情况，我们圈定了重点的省份和重点的城市包括县区，提醒疫情较重的地方做好手足口病的防控工作。”毛群安说。(完)