互联网+医联体建设与健康扶贫专题研讨会落幕

日前，由中国研究型医院学会移动医疗专业委员会（以下简称专委会）主办，甘肃省人民医院、中关村华医移动医疗技术创新研究院（以下简称研究院）共同承办的“互联网+医联体（医共体）建设与健康扶贫专题研讨会”在甘肃省人民医院成功召开。

开幕式由甘肃省人民医院副院长蔡辉教授主持。省卫计委王晓明副主任介绍了甘肃省在医联体及健康扶贫方面所做的工作及取得的成绩，并肯定了省院多年以来在医联体建设及健康扶贫方面所做的贡献，同时希望借这次会议东风，将各位专家分享的成功经验与甘肃共享创新思想。专委会主任委员、北京大学医学部副主任方伟岗教授表示，专委会今年将在全国开展医联体建设及健康扶贫工作调研，其目的是发掘医联体建设及健康扶贫优秀案例及可复制模式，并将专委会的科研成果转化落地，通过本次会议的学术交流与经验分享，加强横向合作，促进专委会更多的科研成果转化应用，希望更好的发挥专委会作为首个移动医疗学术组织在医联体建设及健康扶贫工作中的作用。

开幕式结束后，专委会副主任委员、首都医科大学宣武医院副院长吉训明教授做了《卒中医联体建设及模式》的主题报告：分别介绍了宣武医院卒中医联体建设、合作模式、工作成效及下一步发展计划等；蔡辉教授的主题报告题为《改革先行 十年磨砺——构建多层次医疗联合体》，介绍了甘肃省人民医院十年坚持以公益项目定位，将市县乡村四级医疗机构联通的医联体 “甘肃模式”，并对运行中取得的成效、存在的问题进行详细解剖。

据了解，甘肃省人民医院2007年开始探索医联体建设，目前已成为全国最大的医联体远程协作网络，该模式已被成功复制于西北五省；李俊德副会长做了题为《互联网医疗针对中医院管理的启示及未来的展望》的报告，提出要促进传统中医与现代互联网相结合，利用移动互联技术，让老百姓深切感受到传统中医药文化的魅力，是中医医联体建设的核心问题。

中关村华医移动医疗技术创新研究院副秘书长黄玉明介绍，专委会及研究院医工交叉学科的专家联手研发的科技成果——“共享智慧医疗平台”在医联体建设及健康扶贫方面的应用，该平台从技术上实现了国家省市县乡村六级自由组合、医疗资源共享，其最大特点是能够快速搭建上下级医院之间的高速公路，省时省力地建立半紧密型医联体（医共体），并详细解读了各地利用该平台在医联体（医共体）及健康扶贫方面的运行机制及对于带动基层医疗机构专科联盟建设、学术能力提升、学科建设等方面取得的成效。

蔡辉副院长与刘丰梅秘书长签署合作协议

会议期间，甘肃省人民医院蔡辉副院长与中关村华医移动医疗技术创新研究院秘书长刘丰梅签署合作协议，包括学术合作、转化医学（即共享智慧医疗平台）等入驻已建立的1493家医联体单位。双方的合作将全面提升甘肃省医联体运行效率，同时充分发挥甘肃省人民医院自身优势和区域医疗中心的龙头作用，真正实现小病不出社区，大病不出县，疑难病有上级医院会诊，从而有效地控制因病致贫、因病返贫。

刘丰梅指出，次大会目的是通过专题研讨的形式，聚焦医联体（医共体）建设和健康扶贫。对于双方的合作，专委会将搭建“医、产、学、研、用”一体化平台，促使科技成果尽快在甘肃省人民医院1493家医联体单位中落地。同时，在运营中探索出可复制、可推广的医改的新模式、新路径、新经验，为政府及相关部门战略性决策提供第一手资料。在调研过程中涌现出来的优秀案例，将由专委会与国家卫健委相关部门共同合作编撰出版《中国医联体建设及健康扶贫调研报告》，希望大家积极参与。拟定于10月在江苏南京召开的“2018年学会年会暨第五届全国‘互联网+医疗’学术高峰论坛”。专委会愿与医界同仁共谋创新发展，共建健康中国，相信专委会作为首个医工交叉学科的全国性学术组织，在新时代将会探索出一条适合中国特色的医联体（医共体）建设及健康扶贫的新模式。