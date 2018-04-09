朝阳医院启动肺癌多学科会诊

“患者右上肺叶、右下肺叶、左下肺叶都有结节，且位置全处在气管镜到达不了的周围肺组织……”北京朝阳医院门诊楼的会议室里，来自医院呼吸与危重症医学科、胸外科、放疗科、肿瘤科、病理科等多个科室的专家指着一张CT片，热烈讨论。他们正联手为一位肺部结节患者制定诊疗方案。这标志着该院肺癌多学科会诊正式启动。

“肺结节的治疗目前存在很多误区，有的过于积极地将良性结节予以切除，有的则过于保守，没有能在疾病早期及时切除恶性结节。” 呼吸与危重症医学科肿瘤专业组组长、主任医师张予辉介绍，判断是否为恶性肿瘤的金指标就是对肺结节进行活检。未来，随着肺癌多学科会诊的启动，医院将在每周三下午从各科室指派高年资专家，对肺癌疑难病例进行多学科讨论。“我们的最终目的就是为患者快速找到最优的诊疗方案，尽可能节省治疗费用。”

2017年，中国肺癌发病率已经上升到80万例，死亡人数达到70万例。 （记者 刘欢）