食物浪费严重危害自然资源

中国科学院地理科学与资源研究所和世界自然基金会近日联合发布的《中国城市餐饮食物浪费报告》显示：“食物浪费不仅造成经济损失，而且严重危害人类赖以生存的自然资源。自上世纪70年代起，人类对于地球的索取就超出了可持续供给的能力；到2012年，人类每年要消耗相当于地球生态承载力1.6倍的自然资源。”

“为了满足人们对食物日益增长的需求，我们曾一度只注重生产要素的投入，包括农药、化肥、化石能源、淡水和土地等。全球现有的农业生产使用了70%的淡水资源、33%的土地和30%的能源，产生了20%的温室气体排放。这带来了一系列全球环境问题，而即使这样，生产出来的食物依然在餐桌上被大量浪费。”世界自然基金会首席代表卢思骋说。

从2012年起，中科院地理所课题组在北京、上海、成都、拉萨4个代表性城市的366家餐馆开展了大量实地调研。调研发现，我国餐饮业人均食物浪费量为每人每餐93克，浪费率为11.7%；大型餐馆、游客群体、中小学生群体、公务聚餐等是餐饮食物浪费的“重灾区”。报告指出：“经初步测算，2015年我国城市餐饮业仅餐桌食物浪费量就在1700万至1800万吨之间，相当于3000万至5000万人一年的食物量。”

调研发现，不同群体、不同场合下的食物浪费具有明显特征。如游客的人均食物浪费量为每人每餐103克，高于当地居民；朋友聚餐和公共消费的食物浪费量相对较高。

如何切实行动起来，减少食物浪费？农业农村部食物与营养发展研究所研究员王东阳表示，一方面，餐饮业需要推进供给侧结构性改革，可根据个人身体需求，提供精准化、定制化的营养配餐；另一方面，需要从小培养人们的科学膳食观念。（记者杜铭）