压力大满脸痘？这些祛痘的“雷”千万别踩

很多人都有过这个经历：当最近工作压力大的时候，整个人的神经绷得紧紧地，吃不好，睡不好。压力一大，脸上的痘就如雨后春笋般冒出，很多人这时就会出现病急乱投医的情况。

祛痘的“雷”可别踩

运用避孕药治疗痤疮

一些青年女性流行服用避孕药治疗痤疮，但是盲目服用避孕药会造成一定的副作用，如乳腺增生、月经量减少等。因此痤疮用药应在专业医生指导下进行。

滥用外用药

皮炎平等糖皮质激素类药膏可以刺激皮脂腺增生，使皮脂腺分泌旺盛，皮肤发生继发性损害。副作用主要有皮肤变薄、色素沉着、血管扩张、激素依赖性皮炎。

挤压可以排毒

有人认为把粉刺挤出来“排了毒”就好了。但是若过度挤压会遗留疤痕，还会加重感染。

洗脸过于频繁

一般情况下，爱长痘痘的皮肤都是比较偏油性的。皮肤爱出油，是由于皮脂腺分泌比较旺盛，呈现在肌肤表面就是油腻的状态，因此，很多人总是把重点放在清洁皮肤上，其实这对去除痘痘丝毫不起作用。无论你的皮肤是否长痘，每天早晚各洗一次脸，这是必须要做的，但洗脸不宜过于频繁，一旦皮肤表面的保护层被破坏掉，皮肤就更容易长痘了，因此，爱长痘痘的皮肤，过分清洁实则是在伤害皮肤。

使用收敛水

有些人一长痘痘，便会使用收敛水来帮助收敛肌肤，那么，收敛水真的能帮助收缩痘痘吗？实际上，倘若痘痘已经发炎或发脓，这时候再使用收敛水会激化皮脂腺的分泌功能，刺激皮肤滋长痘痘。

滥用清火药

不少人感觉脸上冒痘痘就是上火，不管三七二十一，先吃点降火的药，结果腹泻加重、精神萎靡，痘痘还是立在脸上。从病因来看，除了常见的热、郁外，还有一种是痰。这类患者本身就存在大便溏稀、精神不佳等情况，因为脾胃失调，运化失健，酿生湿浊，湿聚成痰，凝滞肌肤而成，冒出的痘痘多有脓包，如果加吃清火的药物，势必会加重症状。因此，在治疗上应当以化痰软坚药为主，平时可以吃点健脾利湿的食物，比如山药、薏仁等。

怎样消除痘痘

拒绝高糖食物

长痘痘与饮食有关。尤其是女孩子爱吃的各类甜食、油炸食物，这些高糖碳水化合物(面包、油炸饼团、饼干、糖果、蛋糕、油煎土豆片)可使身体产生一系列激素水平的改变，从而引起痤疮。日常要注意饮食，拒绝高糖食物，多吃蔬菜和水果，在一定程度上可以缓解痘痘。

科学洗脸

清理痘痘，首先要彻底清洁面部。洗脸前一定要洗手。不要直接把洁面产品放在脸上，应先把洗面奶挤在手上，双手把洗面奶搓起泡，然后用泡沫来洗脸，这样不会刺激皮肤，而且更容易洗。注意要用温水洗脸，热水和凉水都会刺激皮肤。

舒缓压力

压力会导致内分泌失调，引发痘痘上身。平时要注意放松心情、舒缓压力。可以试试深呼吸，选择一个最舒适的姿势（比如加个垫子靠墙站好，或稳稳着地坐在直背椅子里）；然后在心里打拍子，吸气用4拍、屏气用7拍、呼气用8拍。同时，不要吃有刺激性的食物，食用这些食物有时会刺激身体所有的功能处于警戒状态，刺激痘痘的生长。

多吃含锌食物

作为一个正在坚持战“痘”的人来说，平时在饮食中可以多安排一些富锌的食物，因为锌元素可以控制油脂分泌，海鱼、瘦肉、蛋类都是含锌元素丰富的食物。

补充维生素

维生素具有护肤、养肤的功效，对祛痘有很大的帮助。平常可多吃一些富含维生素的食物，如奶类、蛋类、蔬菜、动物肾脏、鱼类等，对抗痘有积极的食疗作用。（王文）