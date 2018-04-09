走路锻炼简单易行！你知道如何正确走路吗？

随着现代节奏越来越快，繁忙的工作使得上班族没有时间锻炼身体，紧张的工作压力得不到合适的疏解，导致很多人处于“亚健康状态”。其实，平常最简单的走路也是一种很好的减压和锻炼方式，走路锻炼简单易行，是整个身体的锻炼运动，对增强心肺功能、调节身体状态效果很好。

俗话说“饭后百步走，能活九十九”。如今经常见微信上互拼步数，你一万步，我两万步，争当第一，这种“拼步数”的锻炼方法可能会在锻炼的同时也增加了运动伤害的风险，到底应该怎么走路？走路越多锻炼效果越好吗？其实还是要掌握正确的走路方式，循序渐进，要正确的走路，适当的走路。

走路时段 避免空腹长时间走路锻炼，防止出现低血糖等问题引发意外。走路锻炼建议至少在饭后30分钟以后进行，以免影响食物消化及引起其他问题。

注意热身 走路锻炼前必须要热身，做准备活动，“唤醒”身体沉睡的肌肉，减少运动损伤的发生。

走路环境 走路的环境要求是熟悉的环境，路况要好，光线一定要好。环境不熟、路况差、光线不好时走路容易受伤，尤其是踝关节扭伤。同时建议在绿化环境好的地段进行走路锻炼，更容易放松心情。

走路强度 走路锻炼强度需循序渐进，不要增加太快，而且走路的步数也不是越多越好。研究表明，每天走5000~10000步锻炼效果最好，10000步以上与10000步以内的锻炼效果没有明显差异，但是运动损伤的机会反而加大。

走路姿势 走路姿势非常重要，要求挺胸抬头，双臂前后自然摆动，保持脊柱中立位，步幅不要过大，步速比正常行走稍快，这样才能尽可能调动正常的肌肉参与，防止产生代偿动作而导致运动损伤。

注意保暖 雨雪天气时要停止走路锻炼。一是影响视线，二是路面湿滑，容易跌倒摔伤。另外空气质量不好的时候，如雾霾天气，也不建议锻炼，易引起呼吸道疾病。

走路装备 很多体育锻炼项目都有自己专门的装备，如跑步、羽毛球等。走路锻炼没有专门装备，但最好配置一些准备，最好穿宽松的运动服，弹性好，也利于活动。鞋子最好穿专用走路鞋，以舒适为主。（作者单位为西安市红会医院）