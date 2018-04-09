国际护胃日：名医解答肠胃调养六大疑问

每年的4月9日是国际护胃日又称国际养胃日。胃肠疾病困扰着绝大多数中国人，同时很多人缺乏胃肠保养的知识。对于“常年腹泻怎么办”、“幽门螺杆菌怎么处理”、“水果到底什么时候吃好”等问题不知如何处理，看看北京中医药大学东方医院消化内科主任，主任医师，教授、博士生导师李军祥的肠胃调养建议。

1、饭前吃水果和饭后吃水果哪个对胃好?

李军祥主任：这个要具体情况具体分析，要看吃什么水果、以及什么目的。如果是为了减肥，想少吃点东西，可以适当地在饭前吃点水果。水果里有果糖，果糖让血糖高了以后，抑制大脑释放饿的信号，吃的饭就少了。水果里面还有纤维组织，能够促进产生饱腹感。但是空腹这种时候，不宜吃柿子、山楂之类的水果，吃这些容易得胃结石。

如果不是减肥的目的，我们一般建议，餐后一到两个小时再吃水果。吃完饭马上吃水果，因为水果里有果糖，容易增加胰腺分泌的负担;第二，水果里有纤维素，会增加饭后的饱胀感;最后，水果里还有乳酸，影响钙、维生素、铁的吸收。吃完饭马上吃水果，还容易腐烂、产气，容易出现腹胀。进食水果的最佳时间还是餐后一个小时。

2、萎缩性胃炎是不是特别容易转化为胃癌?

李军祥主任：首先，萎缩性胃炎肯定不是那么可怕，它属于胃癌前期疾病。有几个病，萎缩性胃炎、胃溃疡、残胃炎还有胃息肉都是胃癌的前期病变。据统计，萎缩性胃炎患者在十年左右，癌变的几率大概10%左右。但这是在不治疗的情况下，治疗的话，可能就没有那么高。

有些人得了萎缩性胃炎，特别怕癌变，甚至出现抑郁、焦虑的情绪，特别恐癌。其实这个病不是那么可怕。还有需要特别强调的是，对于年纪大的人来说，这是一种退行性病变，年纪大了，机器老化了。萎缩性胃炎不是说我们胃变小了，而是胃黏膜腺体减少了、固有腺体减少了。当然，年轻人得了萎缩性胃炎，肯定要重视+好好治疗。如果不治疗，还是有癌变可能的。

3、吃饭不规律，苏打饼干能够扛饿，对胃好，这真的吗?

李军祥主任：不能长期吃这个东西，太单调了，营养也不够。苏打饼干有中和胃酸的作用，最适合有些泛酸、烧心的患者，他们吃点苏打饼干，可以中和胃酸，缓解泛酸、烧心的症状。但是不建议长期吃，尤其是没有泛酸、烧心的人，不要吃这些东西。因为产气比较多，容易出现腹胀。

妊娠期的女性，有的也容易得胃病泛酸，吃药怕影响宝宝，可以吃一点苏打饼干。

4、幽门螺旋杆菌阳性，就等于患上胃病吗?

李军祥主任：体检发现幽门螺杆菌，我个人的意见，如果没有症状，就不需要进行治疗。幽门螺杆菌和进食习惯有关，我们国家不是分餐制，吃饭老是你夹一筷，我夹一筷，特别容易交叉感染。因此所有的感染幽门螺杆菌都去杀灭，不现实，有时候也没有效果。

幽门螺杆菌有些是带毒的、会释放毒素，会引起胃炎、消化性溃疡，甚至胃癌。还有些是不带毒的，应该和它和平共处。现在有新研究发现，根除幽门螺杆菌，反而会出现胃食管反流病等等这些毛病，反而不好。如果没有症状，建议不要去根治。当然如果有胃炎、消化性溃疡，建议把这个幽门螺杆菌菌杀灭掉。

5、宝宝吃汤泡饭吃会不会对胃产生影响?

李军祥主任：我们国家确实有很多家庭包括孩子喜欢吃汤泡饭，尤其江浙、上海一带，比较喜欢。第一，如果是汤将米饭泡得太软，有时候不容易消化;第二，汤泡饭中肯定有很多水，水会冲淡胃液，影响消化功能。因此我们建议最好不要吃汤泡饭，尤其小孩子，老这样吃可能会影响他的胃功能。

6、溃疡性结肠炎，特别容易复发，您有没有什么好方法?

李军祥主任：溃疡性结肠炎是一种慢性病，慢性病的管理是非常重要的。首先，我建议饮食不能吃一些发物。发物是什么?海鲜类、辣椒、羊肉等，葱、姜、蒜可以吃一点。中医认为，牛羊肉、海鲜这类食物是热邪，溃疡性结肠炎内有湿热之伏邪，加上有脾虚，湿热之邪，牛羊肉、海鲜属于发物，会把热勾起来。而大鱼大肉等油腻的东西，中医认为有湿邪，又把湿邪勾出来了。这些东西不能吃。日常饮食，推荐一个马齿苋荷叶粥，马齿苋有清热化湿、解毒止泻的作用，荷叶有化湿的作用。中医认为溃疡性结肠炎主要是有湿热，我们用马齿苋荷叶清热化湿，经常吃点这个粥，可以防止溃疡性结肠炎复发。

其次，很多的溃疡性结肠炎表现为肚子特别怕凉、身上特别怕凉，吃了凉东西就复发了，这种我们中医认为是脾阳虚。不要吃凉东西，要吃点生姜，比如喝生姜水、生姜红糖水，艾灸足三里、神阙穴(肚脐)，温补脾阳。

第三，要保持平和的心态。溃疡性结肠炎，由于要不停地上厕所，特别影响病人的生活质量，很多病人不敢出差、旅游，怕拉肚子、怕控制不住便意。但是情绪和溃疡性结肠炎的发展关系非常大，如果你紧张、焦虑，只会让病情加重、得不偿失。不如既来之则安之，与疾病共存，效果反而好。

最后，不要太劳累。中医认为劳累伤脾，和溃疡性结肠炎发病有关。不要做剧烈运动，可以散散步，稍微快走一些都没有关系，打打太极拳,这样对病情才会有好处。