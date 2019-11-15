胃息肉会发展成胃癌吗
北京协和医院消化内科 朱丽明 张娣
胃息肉是指胃黏膜凸出于胃腔而形成的局限性、隆起性病变。胃息肉可单发，也可有多枚、甚至十几到几十枚，我们常称之为散发性胃息肉。极罕见者可有100枚以上，常为家族遗传，如家族性腺瘤性息肉病。胃息肉多数直径为数毫米,有时可见直径＞1厘米的，直径数厘米的息肉少见。
胃息肉会导致哪些不适？事实上，大多数散发性胃息肉患者不会有特殊不适症状，但因胃息肉可能会合并胃炎、幽门螺杆菌感染、胆汁反流等问题，所以很多患者会出现腹部不适、上腹隐痛、腹胀、恶心、消化不良等症状。罕见的息肉体积较大、较多，或位于贲门或幽门，或表面有糜烂渗血等情况下，可能会引起吞咽困难、腹痛、腹泻、腹胀、黑便、贫血等症状。
胃息肉和胃癌有什么关系？很多患者对胃息肉过度紧张、担心，是因为听说胃息肉会发展为胃癌。胃息肉有发展为胃癌的风险，但是风险可大可小，不可一概而论。对于胃息肉，我们最关注的两个因素是息肉的大小和病理类型，特别是不同病理类型的胃息肉癌变风险是不同的。另外，内镜检查医生还会根据内镜下胃息肉的形态等具体情况进行综合判断评估。胃息肉直径≥1厘米者，癌变风险可能会有所增加，通常建议进行内镜下切除。
胃息肉可以预防吗？胃息肉的发生与很多因素有关，包括胃黏膜的长期慢性炎症刺激（如幽门螺杆菌感染、胆汁反流）、长期服用质子泵抑制剂、遗传因素、不良的生活习惯（如吸烟、饮酒、高脂饮食、低纤维素饮食等）等。其中，遗传因素是与生俱来的，无法改变，但我们可以养成健康的生活习惯，从而在一定程度上预防胃息肉的发生。
具体预防措施如下：1.戒烟戒酒，饮食规律，尽量避免辛辣刺激、高脂饮食，避免暴饮暴食，多吃富含纤维素的蔬菜等。2.治疗胆汁反流、幽门螺杆菌感染等，消除胃部长期刺激因素。3.使用胃药应当遵从医嘱，避免不恰当地、长期使用抑制胃酸的药物，如奥美拉唑等。
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