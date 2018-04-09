山东读者林先生咨询：前几天，我上了点火，牙龈红肿、牙痛，彻夜难眠，曾服去痛片、红霉素等药无效。朋友给我推荐一方：取车前草、鱼腥草、威灵仙各30克，两面针15克，生石膏40克，野菊花、生甘草各6克，用水煎服，每日一剂，分早晚两次服用。我服用三剂后，牙痛症状明显减轻了。想请专家点评一下此方。

山东莱州市慢性病防治院主治医师郭旭光解答：牙齿、牙周疾病都可发生牙痛。中医认为，牙痛是由上火引起的。方中，车前草始载于《神农本草经》，味苦性寒，有清热利尿、凉血解毒的功效。现代药理研究表明，车前草能抗菌消炎、抗衰老、保肝抗癌。鱼腥草清热解毒、消肿疗疮、利尿除湿、健胃消食。现代药理研究表明，它有提高免疫力、抗菌、抗病毒、镇痛、止血等作用。威灵仙可祛风湿、通经络、消痰涎。两面针能祛风通络、行气止痛、杀虫，它有一定的抗菌活性，能有效抑制牙菌斑的生长代谢，降低牙龈炎的发生与发展。生石膏清泻胃火，常用于胃火亢盛所致的头痛、齿痛、牙龈肿痛等。野菊花清热解毒、疏风平肝。生甘草则泻火解毒、调和药性。诸药合用，能够清热燥湿、泻火解毒、祛风止痛，对牙痛有较好的疗效。

值得注意的是，服药治疗期间，患者应忌食辛辣、硬、生冷及过热之物；同时勤刷牙、勤漱口，保持口腔清洁卫生。▲