三个动作做不好，说明肩膀在退化

随着年龄增长，关节灵活度、肌肉弹性大不如前，肩膀随之退化。大家不妨试试3个动作，测测自己的肩膀退化了吗？

动作1：伸手从脑后摸对侧耳朵（如图1），比如用右手摸左耳朵。如果能完成，说明肩关节向前活动没有受到限制。动作2：一只胳膊侧举，一直举到正上方，像“举手回答问题”一样（如图2）。若能完成，说明肩关节外展能力没问题。动作3：向后背手，够到脊柱正中处，大概是女性内衣扣的位置（如图3）。如果能完成，说明肩关节旋后功能没问题。若不能顺利完成3个动作，说明你的颈肩功能已经退化。

日常生活中，老人要学会保护、锻炼肩膀。肩膀最爱四个字：动，避免长时间低头看报、看手机，一般40分钟左右站起来活动10分钟，以免颈肩肌肉负荷过大；练，老人可根据身体情况锻炼肩颈，比如放风筝、小燕飞等；热，温度低时披上围巾，避免肩部受凉，睡前热敷肩颈，促进肩部血液循环；轻，买菜、逛街时背的包别太大太重，尤其是单肩大包容易导致肩背部肌肉受力不均，造成脊椎和腰部劳损，出现颈肩和腰背酸痛，甚至高低肩，最好选择双肩背包，且背包时要尽量收短包带，让背包底部与腰部持平。

如果老人肩膀经常疼痛，尝试热敷、贴膏药、吃药等没什么效果，而且存在以下情况，建议及早就医。1.颈椎病压迫神经，导致上肢或下肢麻木、放射性疼痛。2.手脚功能不协调，如无法完成写字、系扣子、使用筷子等精细动作，走路不稳等。3.若颈椎病变，压迫迷走神经，可能造成心律失常。▲