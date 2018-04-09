创可贴竟致伤口感染？ 也许你买到的是“高仿”产品

不小心割破手指，大家通常会买个创可贴贴一下。然而，你临时在小店里买到的云南白药、邦迪等品牌创可贴有可能是“高仿”的，效果大打折扣不提，甚至有可能引起伤口感染。近日，苏州市姑苏区法院审结了一起夫妻二人销售假冒的云南白药创可贴的案件。

这家商铺是由赵某和妻子李某共同经营的，销售手套、牙膏等劳保用品。2013年年初，一位年轻小伙子主动上门推销云南白药、邦迪等品牌的“高仿”创可贴，价格低廉。正品创可贴利润微薄，每卖一盒最多就赚2毛钱，而这些“高仿”创可贴的利润则在50%以上。赵某心动之下进了一箱，由于销售价格比正品创可贴低廉不少，很快就一售而空。卖了两年左右的时间，另有一位推销员上门介绍同种类“高仿”创可贴，赵某见这家的进价更低，于是果断换了供货商，通过银行转账、快递寄送的方式进货。

2016年开始，市场对假冒伪劣药品的打击力度逐渐增大，赵某夫妇便将销售“高仿”创可贴的生意转向了地下，熟客得私下询问二人才会拿出销售，若是碰上市场检查，他们还会矢口否认销售创可贴的情况。

赵某夫妇的私下售卖假创可贴行为引起了警方注意，在一次突击检查中在赵某夫妇办公室和仓库查获74盒假冒创可贴。

经查明，赵某夫妇所销售的假冒创可贴不仅出售给居民个人，也供应小店和一些厂房。经鉴定，他们销售的创可贴既没有生产批号，也不含有所标称的药物成分，而且用料来源、加工流程无从考证，经苏州市食品药品监督管理局认定为假药。

法院经审理认为，被告人赵某、李某明知是假药而共同销售，其行为已构成销售假药罪，赵某、李某判处拘役三个月，缓刑三个月，分别并处罚金人民币两千元。(通讯员 杨萌 记者 於苏云)

■法官提醒

购买创可贴

尽量选择正规药店

承办法官孙法官提醒广大群众，创可贴虽然主要用于小面积创伤应急治疗，但使用了假冒的创可贴，有可能会让本来就破损的伤口被细菌感染，呈现红肿、化脓的风险，甚至有可能危及生命。购买创可贴应尽量选择正规商店或药店，切勿图一时便宜或省事，给身体健康带来隐患。市民一旦发现有违法销售药品的情况，可及时向药监部门反映或立即报警。