液体创可贴，四类伤口不能用

受访专家：北京协和医院药剂科药师 李文瀚

液体创可贴是近年来出现的新型产品，有别于传统创可贴。它没有胶带，是一种生物成膜型消毒剂，将持续消毒、持续保护创面合二为一。

北京协和医院药剂科药师李文瀚表示，与传统创可贴相比，液体创可贴有很多优势。第一，对于不规则的创口，液体创可贴方便许多，因为没有形状的限制，只需直接涂抹在伤口上，就能在创面上快速形成保护膜，有效抑菌消炎，而且防水性、透气性更佳，不影响活动，有助伤口愈合。第二，使用传统创可贴时，很多人都有伤口周边皮肤红肿过敏的情况，而液体创可贴可以避免这个问题。第三，一些液体创可贴含有天然局麻成分，能够在30秒内显著降低疼痛感。

液体创可贴的使用方法很简单，只需将液体均匀覆于创面，面积约为创面的1~2倍，涂抹两遍效果更好。涂抹伤口一次，消毒功效就可持续5天，一般不严重的创伤使用一次即可。伤口愈合后，取下时用酒精擦拭薄膜周边，软化后即可揭起。也可以在原本的创可贴上再刷一层，等候几秒，待半干状态时揭开去除。

李文瀚提醒，虽然液体创可贴优点多，但有几种伤口不能用：1.小而深的伤口。这样的伤口易被细菌污染，尤其是破伤风杆菌等厌氧菌，使用创可贴会加重感染。2.污染较重的伤口。对于已经发生感染的伤口，烧伤、烫伤创面，以及创面较大的皮肤擦伤，都不能使用创可贴，否则会引发或加重感染。3.动物咬的伤口。狗咬伤、猫抓伤、蛇咬伤、毒虫蜇伤等由动物造成的伤口，切忌使用创可贴，以免毒汁和病菌在伤口内蓄积或扩散。4.各种皮肤疖肿。创可贴不利于肿液的吸收和引流，容易使细菌生长繁殖，引发或加重感染。（记者 江 越）