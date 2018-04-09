补欧米伽6脂肪酸可延年益寿

最近发表于《美国临床营养学杂志》上的一项新研究称，多摄取欧米伽6脂肪酸有助预防心血管疾病发生，降低早亡风险。科学家认为，日常三餐中吃富含欧米伽6脂肪酸的食物，可以延年益寿。

该研究由东芬兰大学组织开展。上世纪80年代，研究团队启动了一项有关缺血性心脏病危险因素的研究。起初，研究人员对2480名当时年龄在42~60岁之间的男性血液脂肪酸水平进行了检测。在平均22年的跟踪调查期间，排除因事故或其他原因导致的死亡，有1143名男性死于疾病。研究人员根据血液亚油酸水平将参试者分成5个组别，结果发现，与血液亚油酸最低水平组相比，最高水平组的早亡风险降低了43%。

研究参与者、东芬兰大学维尔塔宁教授说：“亚油酸是最常见的多不饱和欧米伽6脂肪酸，我们认为血液中亚油酸水平越高，过早死亡的风险就越小。人们的血液亚油酸水平在很大程度上由饮食决定，亚油酸的主要来源是植物油、坚果和种子等。”（李悦康）